El 61% de los 95 nuevos casos de VIH en Euskadi de 2025 son diagnósticos tardíos, 11 puntos más que en 2024

De izquierda a derecha, Oskar Ayerdi, Adrián Llorente y Marco Imbert - IREKIA

BILBAO, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El 61% de los 95 nuevos casos de VIH detectados en Euskadi en 2025 fueron diagnósticos tardíos, 11 puntos más que en 2024, lo que complica el tratamiento, aumenta las probabilidades de riesgo de transmisión a otras personas y refleja la importancia de realizarse las pruebas de forma temprana.

Estas cifras están recogidas en la Memoria 2025 del Plan del Sida e Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), que recoge la evolución epidemiológica del VIH y otras ITS en Euskadi, y que ha sido presentada este jueves en rueda de prensa por el especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública del Departamento de Salud, Adrián Llorente, el responsable del Plan del Sida e ITS de Osakidetza, Oskar Ayerdi, y el presidente de Euskalsida, Marco Imbert.

Según ha remarcado Llorente, en cuanto a las enfermedades de transmisión sexual (ITS), las infecciones por gonococia, sífilis y clamidiasis continúan con tasas elevadas y una clara tendencia al alza, especialmente en personas entre 20 y 35 años, por lo que se puede constatar que "las infecciones de transmisión sexual (ITS) continúan teniendo en Euskadi un fuerte e importante impacto epidemiológico con consecuencias clínicas y sociales".

Entre los principales datos que se recogen en la memoria los 95 nuevos diagnósticos de VIH, suponen una tasa de 4,2 casos por 100.000 habitantes, una cifra que se mantiene estable y tiene un gran impacto en la salud de la población vasca. El VIH se detecta mayoritariamente en hombres, hasta el 80% de los casos, con una edad media de 38,9 años, y en el 99% por vía sexual.

Por su parte, el responsable del Plan del Sida e ITS de Osakidetza, Oskar Ayerdi, ha explicado que el año pasado se detectaron 18 casos de sida, incidencia que se mantiene en cifras "bajas" debido a la eficacia de los tratamientos con medicamentos antiretrovirales.

INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL

En cuanto a las ITS, la memoria sigue detectando un elevado número de casos en todas ellas, con un especial crecimiento en la incidencia de la clamidiasis, que se multiplica por cuatro en una década, pasando de los 31 casos por 100.000 habitantes en 2014 a más de 139 casos por 100.000 habitantes en 2025.

La gonococia también presenta un crecimiento "notable" aunque con una tendencia hacia la estabilización -82,68 casos por 100.000 habitantes-, al igual que la sífilis -15,55 casos por 100.000 habitantes-.

En concreto, en 2025 se detectaron 3.086 casos de clamidiasis, 1.834 casos de gonococia y 345 de sífilis y la mayoría de estas infecciones se detectaron entre los 20 y 34 años.

CAMPAÑA

Con estos datos, los responsables del Departamento de Salud han advertido de la importancia de incidir en la prevención y en la educación sexual de la población, por lo que la nueva campaña de prevención impulsada por el Gobierno Vasco, bajo el lema "Practica el Sex-care", insiste en la importancia del autocuidado en la salud sexual desde "un enfoque positivo, alejado de miedos y culpas".

Tal y como ha especificado el coordinador del Plan de Sida e ITS de Osakidetza, se debe abordar la salud sexual "de forma integral y un enfoque positivo, sin juicios morales, especialmente en el caso de la población más vulnerable como son las y los jóvenes" en los que, ha subrayado, "el estigma en torno a las ITS es una barrera social y psicológica que retrasa el diagnóstico y el tratamiento".

Junto con la campaña, el Departamento de Salud y Osakidetza llevan a cabo durante todo el año distintas acciones que inciden precisamente en la importancia de la prevención y el diagnóstico temprano.

En concreto, han mencionado el programa de intercambio de jeringuillas que se realiza en farmacias y entidades comunitarias para proporcionar jeringas estériles de forma gratuita y recoger las usadas. Se trata de una medida de prevención (reducción de daños) dirigida a personas que se inyectan drogas y el pasado año se distribuyeron 79.152 kits, un 13,17% más en 2024.

Además, desde 2019 se incluyó la indicación de la profilaxis preexposición (PrEP), que junto con el preservativo, es una de las principales medidas de prevención del VIH.

Consiste en el uso de fármacos antirretrovirales dirigidos a personas que no tienen la infección por el VIH pero tienen un alto riesgo de adquirirlo (hombres que tienen sexo con hombres, mujeres en situación de prostitución, usuarios de drogas). Cada vez más personas participan en este programa preventivo, que se situó en 1.743 a finales de 2025.

AUTOCUIDADO Y PRUEBA ANUAL

Por último, desde Osakidetza han recordado que la ciudadanía tiene a su disposición distintos dispositivos asistenciales para la realización de pruebas diagnósticas específicas y que, además de los centros de Atención Primaria, también se puede recurrir a las consultas de ITS de referencia en los tres territorios, con teléfonos de acceso directo.

Otra alternativa para saber si se ha contraído o no la infección son las entidades comunitarias o las farmacias, donde se puede realizar una prueba rápida que permite detectar con garantías, y preservando el anonimato, una posible infección.

En este sentido, tanto el presidente de Euskalsida, Marco Imbert, como Ayerdi han insistido en la importancia de que las personas que mantienen una vida sexual activa se realicen una prueba diagnóstica "al menos una vez al año" y han llamado a "perder el miedo a hacernos la prueba del VIH y de otras ITS, ya que saber nuestro estado de salud es tener el poder en nuestras manos", han subrayado.

Por último, Llorente ha anunciado la inminente convocatoria de ayudas del Departamento de Salud del Gobierno Vasco dirigidas a entidades de iniciativa social sin ánimo de lucro para el desarrollo de programas de prevención y control del VIH/sida, hepatitis C (HC) e infecciones de transmisión sexual (ITS) en Euskadi, que con un presupuesto de 300.000 euros se aprobarán en el próximo Consejo de Gobierno.