El 96,6% de los trabajadores vascos negocia sus convenios para tres o más años

Archivo - Manifestación de sindicatos de la red concertada vasca en Bilbao en huelga por su convenio (archivo) - EUROPA PRESS EUSKADI - Archivo

BILBAO 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La práctica totalidad de la población asalariada vasca (96,6%) negocia sus convenios para tres o más años. Así, el pasado año los convenios de vigencia anual amparaban a solo el 0,8% de la población trabajadora con sus convenios vigentes y los acuerdos cuya vigencia se situaba entre uno y dos años al 2,6%.

Según datos del Consejo vasco de Relaciones Laborales, la tendencia a firmar convenios de tres o más años va en aumento, como demuestra en que en 2024 el 93,3% de convenios era de esta vigencia, siendo el 3,3% de un año de duración y el 3,3% entre uno y dos años.

El informe del CRL recoge que el pasado ejercicio el 96,7% de los convenios y el 99,2% de la población trabajadora había negociado sus convenios con un período de vigencia superior al año. El predominio de los convenios colectivos plurianuales se produce en todos los ámbitos territoriales y funcionales (empresa/sector). Así, desde hace más de veinticinco años hay un claro predominio en el número de convenios firmados para tres o más años.

A partir de 2011 y hasta 2014 se produce una ligera disminución del peso de los convenios para tres o más años y un aumento de los de vigencia bienal y anual, volviendo de nuevo a subir el peso de los convenios para tres o más años a partir de 2015, alcanzándose el máximo de la serie histórica en 2025.

Por otra parte, en Gipuzkoa hay tres convenios colectivos sectoriales de vigencia indefinida, que son los de Fabricación de Papel, Construcción y Artes Gráficas. En estos convenios, determinados aspectos como el incremento salarial y la jornada son temas que se negocian anualmente, mientras que no varían otros aspectos como la clasificación profesional, el régimen sancionador, etc.

CONVENIOS PRORROGADOS

Dado que la plurianualidad es una de las características de la negociación colectiva, la consecuencia directa es que al inicio de cada ejercicio una parte de la negociación colectiva de ese año ya ha sido realizada. Así, a fecha 1 de enero de 2026, un total de 916 convenios, que afectaban al 56,3% de la población trabajadora de Euskadi (380.374 personas), se encontraban prorrogados y pendientes de renovar o decaídos.

Al comienzo del 2025, el porcentaje de población trabajadora con sus convenios prorrogados o decaídos era del 56%, y del 63,1% en 2024. Los convenios ya vigentes en 2026 (vigencia plurianual) son 480 e inciden sobre 295.454 personas. Al comienzo de 2025 estaban vigentes 526 convenios, que amparaban a 283.903 personas.

En cuanto a la negociación que se desarrolla en Euskadi, la población trabajadora con sus convenios prorrogados o decaídos al comenzar 2026 era de 193.029 personas (el 40,4% de este ámbito), mientras que el 51,7% de las personas sujetas a acuerdos de ámbito estatal se encontraban con sus convenios pendientes de renovar o decaídos (102.425 personas).

Por ámbitos funcionales, en la negociación sectorial al inicio de 2026 el 45% de las personas cubiertas por convenios de sector tenía sus acuerdos actualizados, mientras que, en el ámbito de la empresa, el 39,8% de la población trabajadora cubierta se encontraba al comenzar 2026 con sus acuerdos ya negociados.