Abando Habitable denuncia ante el Ararteko "la inacción" del Ayuntamiento de Bilbao en un solar abandonado de Abando

Solar abandonado en Abando, en Bilbao - ABANDO HABITABLE

BILBAO, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

La asociación vecinal Abando Habitable ha presentado denuncia ante el Ararteko por "la inactividad" del Ayuntamiento de Bilbao ante el estado de abandono de la parcela de la antigua escuela de magisterio (BAM), en el céntrico barrio de Abando, donde el Obispado de Bilbao y Mutualia querían edificar su proyecto clínico-obispal, y que en la actualidad "acumula residuos, zanjas con aguas estancadas y un vallado perimetral deteriorado".

El escrito solicita que la institución investigue "la pasividad municipal", y recomiende la ejecución subsidiaria inmediata de las obras de restitución como exige la normativa urbanística.

Tal como ha destacado Abando Habitable, el solar, propiedad del Obispado y Mutualia, "permanece abandonado desde marzo de 2024, con acumulación de residuos, zanjas con aguas estancadas y un vallado perimetral deteriorado".

La asociación advirtió por escrito en noviembre de 2025 "del riesgo de caída de la valla". "La denuncia fue desatendida y, dos meses después, el 23 de enero de 2026, Policía Municipal y Bomberos tuvieron que intervenir de urgencia al comprobar que la estructura, mal anclada y deteriorada, oscilaba peligrosamente junto a una zona donde juegan a diario menores del colegio Cervantes y vecinos del barrio".

"Meses antes y después, episodios similares se han repetido, como con una plaga de mosquitos y roedores derivada de las aguas estancadas que persiste, sin solución, hasta hoy", ha censurado.

Además, ha subrayado que, "pese a que en septiembre de 2025 el Ayuntamiento ordenó formalmente la restitución de la urbanización de la parcela, tras caducar la licencia de obras, la propiedad no ha ejecutado ninguna actuación".

"El consistorio ha impuesto desde diciembre cuatro multas coercitivas, todas ellas de 600 euros, muy espaciadas entre sí y muy por debajo del importe que la ley permite. No ha recurrido todavía a la ejecución subsidiaria, pese a que la normativa urbanística obliga a la Administración a asumirla una vez vencido el plazo de la última multa impuesta. Además, el Obispado sigue sin abonar las tasas municipales por las obras", ha lamentado.

También ha apuntado que "la cuarta multa, notificada a primeros de agosto, pocos días después de presentar la denuncia ante el Ararteko, es prueba de que ocho meses de multas no han producido ningún avance real".

"A fecha de hoy, el solar permanece en las mismas condiciones de abandono: la última inspección municipal, del 10 de julio de 2026, constata que el vallado sigue deteriorado, persisten las zanjas con agua estancada y no se ha dado cumplimiento a ninguno de los requerimientos formulados desde septiembre de 2025", ha añadido.

UNA DECENA DE DENUNCIAS

Abando Habitable ha remarcado que, desde octubre de ese año, vecinos, la propia asociación y la AMPA de la escuela Cervantes han presentado más de una decena de denuncias ante el Ayuntamiento y el Gobierno Vasco, "la mayoría sin respuesta".

Tras indicar que el próximo mes de septiembre se cumplirá un año desde que el Ayuntamiento dictó la Orden de Ejecución, sin que a día de hoy se haya restituido la urbanización del solar, ha afirmado que no piden nada que la ley no contemple ya.

Por ello, ha insistido en que el Ayuntamiento "haga cumplir sus propias resoluciones antes de que vuelva a ocurrir un accidente". "Fue necesaria una intervención de emergencia por la caída de la valla. No podemos esperar a que ocurra una desgracia para que se actúe. La cuarta multa de 600 euros que acaba de llegar demuestra que este mecanismo, tal y como se está aplicando, no funciona", ha señalado la asociación.