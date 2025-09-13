Abando Habitable espera que la caducidad de licencia al edificio del obispado lleve a repensar el futuro de la parcela

BILBAO 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La plataforma Abando Habitable ha afirmado que la caducidad de la licencia de obras para construir en el barrio bilbaíno de Abando un edificio de la diócesis de Bilbao "abre una oportunidad para repensar el futuro de esa parcela" del Obispado y hacer "una ciudad más saludable y verde".

En un comunicado de prensa, esta plataforma vecinal se ha referido, de esta manera, a la resolución municipal por la que el Consistorio bilbaíno declara caducada la licencia otorgada en 2021 al obispado de Bilbao para construir el edificio en esta parcela, donde también se iba a ubicar una clínica Mutualia.

Ante esta resolución, que puede ser recurrida, Abando Habitable señala que el Consistorio requiere al obispado la ejecución de los trabajos necesarios para restablecer la parcela y alrededores a su estado previo en el plazo de tres meses, incluyendo el tapado del agujero para dar estabilidad a las aceras, "algo que preocupa al vecindario".

A su juicio, el Ayuntamiento "no ha comprado los argumentos del obispado" y, "por mucho que este haya insistido en sus alegaciones en su voluntad de continuar" con las obras del proyecto, "que como bien dice el ayuntamiento, apenas comenzaron", todo indica que "el mismo está muerto" y ha recordado que llevan paradas 18 meses, desde que en abril de 2024 quebrara la constructora Murias, encargada de las mismas.

"Mientras no se resuelva el concurso de acreedores, todo está paralizado, a la espera de que se liquiden los bienes de la constructora. Su empresa matriz, el Grupo Urbas, se encuentra a su vez en preconcurso de acreedores y sus directivos esperan juicio por estafa en la Audiencia Nacional", ha añadido.

Abando Habitable ha indicado que el devenir de esta obra "sin sentido y alejada" de las necesidades del barrio, debería "forzar a los diferentes actores, muy especialmente al obispado y a Mutualia, ahora copropietaria del terreno, a replantearse el destino de la parcela".

Desde la Plataforma se ha señalado que, si el obispado quisiera seguir construyendo, sería necesario que "presentara un nuevo proyecto, que este fuera aprobado y pagara los impuestos correspondientes".

Por lo tanto, cree que es una oportunidad para que tanto la diócesis de Bilbao como Mutualia reflexionen "sobre la idoneidad y viabilidad del proyecto" y considera que el gobierno municipal, "que promovió el cambio de uso de la parcela para posibilitar el proyecto, tiene también mucho que decir".

Plataforma Habitable ha insistido en que hay una oportunidad para "tener un espacio verde" en el barrio de Abando y cree que, para ello, es necesaria "voluntad política para explorar soluciones, entre otras, la permuta del terreno".