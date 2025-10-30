Abete reitera que "nadie necesita cambiar de coche" para entrar en la ZBE y cualquiera puede acceder si está justificado

BILBAO, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Bilbao se ha comprometido a seguir impulsado el cambio modal hacia modos de tránsporte más sostenibles y ha afirmado que "cualquier persona, tanto en su faceta personal como en su faceta profesional, que tenga que utilizar el coche por necesidad justificada puede hacerlo y puede entrar en la Zona de Bajas Emisiones" y nadie necesita cambiar de coche", según la concejal de Movilidad y Sostenibilidad, Nora Abete.

El pleno ordinario de Bilbao de este jueves ha debatido una moción del PP para implementar ayudas destinadas a paliar la repercusión económica a las familias tras la aprobación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE).

En concreto, los populares planteaban poner en marcha un programa de ayudas destinado a subvencionar durante un periodo de tres años las cuotas de leasing de vehículos eléctricos o híbridos a los residentes que han visto prohibida la entrada de sus coches en la zona acotada por la ZBE.

Finalmente, ha salido adelante una enmienda de modificación del equipo de gobierno de PNV y PSE, con el voto de jeltzales, socialistas y Elkarrekin Bilbao, en la que se insta al ejecutivo local a promover una movilidad sin emisiones y respetuosa con la salud y el medio ambiente, tal y como recoge la ley de Movilidad sostenible, así como a seguir impulsando el cambio modal hacia modos de transporte más sostenible.

En la defensa de su moción, la portavoz del PP, Esther Martínez, ha afirmado que la ZBE "está generando numerosos dolores de cabeza a muchos bilbaínos" y ha denunciado que, con las "restricciones" de la ZBE "están obligando o pretendiendo obligar a mucha gente a tener que hacer una inversión para la adquisición de un vehículo familiar que la mayoría de las familias no se pueden permitir".

Por ello, ha pedido que se establezcan unas ayudas para aquellas personas que no viven en el centro para que "se les pueda ayudar, por lo menos, con las cuotas de un leasing que en su caso tengan que adquirir para poder tener un vehículo que sí que pueda acceder en el centro de Bilbao".

Martínez ha señalado que, según informes del área de Movilidad, "solamente el 11% de los viajes que se hacen en Bilbao son en coche, es decir, las personas que tienen que coger un coche para entrar en una zona determinada es porque lo necesitan", el 65% de los viajes se hacen a pie y el 15% en transporte público, por lo que "no hace falta cambiar los hábitos".

El concejal de Elkarrekin Bilbao Xabier Jiménez ha preguntado al PP "cuántas son las personas residentes residentes que han visto la entrada de su vehículo prohibido", dado que, en principio, "todo vehículo cuyo domicilio fiscal esté situado en la zona de bajas emisiones antes del 15 de junio de 2024, sea cual sea su etiqueta tienen permitida la entrada".

"Es decir, los 3.904 vehículos sin etiqueta censados dentro de la ZBE y los 8.377 vehículos con etiqueta B censados antes del 15 de junio de 2024 pueden acceder libremente a la misma", ha apuntado, para añadir que los vehículos de gasolina matriculados desde enero de 2006 y los diésel matriculados a partir de enero de 2014 tienen todos la etiqueta C y pueden circular libremente dentro de la ZBE".

Por lo tanto, ha considerado que los vehículos "de residentes que han visto su entrada prohibida por la ZBE deben ser realmente pocos tendiendo a cero". Tras asegurar que la ZBE "seguramente tenga muchos ámbitos de mejora", ha dicho que, "en concreto, con las personas residentes, la excepción y la pluralidad de casuísticas de excepciones recogidas es lo suficientemente garantista".

El edil de EH Bildu Karlos Renedo ha preguntado al PP por qué propone "destinar dinero público durante tres años" a ayudas a las personas que "no residen en Indautxu y Abando y que decidan adquirir mediante leasing un vehículo eléctrico o híbrido". "¿Por qué no puede ser en compra, y tienen que elegir la modalidad de leasing y vehículo eléctrico o híbrido?", ha cuestionado.

"No sabemos si han hecho el estudio de cuantas personas fuera de los barrios de Indautxu y Abando han optado por el leasing desde que se ha implantado la ZBE. Quizás han optado por el transporte público", ha apuntado, para proponer "subvencionar el transporte público, mejorarlo y bonificarlo según uso, para que la gente pueda ir al centro de la ciudad de una forma sostenible, económica y sin tener que comprarse un coche nuevo".

GOBIERNO

Desde el gobierno municipal, la concejal de Movilidad y Sostenibilidad, Nora Abete, ha preguntado al PP "que efectos económicos" ha tenido "supuestamente" la ZBE en las economías familiares y ha advertido que con la implantación de la Zona de Bajas Emisiones lo que se quiere es "cambiar de hábitos, que, si podemos, vayamos a pie y si no, en transporte público, y que las personas que vivimos en esta ciudad nos movamos de forma más sostenible que el coche".

En cualquier caso, ha asegurado que "cualquier persona, tanto en su faceta personal como en su faceta profesional, que tenga que utilizar el coche por necesidad justificada puede hacerlo y puede entrar en la ZBE" y nadie necesita cambiar de coche".

Tras acusar al PP de confundir "la causa y la consecuencia", Abete ha insistido en que "los efectos que debemos paliar no son los de la zona de bajas emisiones, son los de décadas de contaminación, de ruido, de desigualdad en el acceso a una movilidad digna y de infraestructuras pensadas solo para el coche".

"Si lo que les preocupa es promover el coche, ya existen ayudas en Euskadi para comprar vehículos eléctricos y otras bonificaciones", ha contestado al PP, para preguntarle si "de verdad creen que hay que subvencionar la comodidad de algunos".

En Bilbao, ha afirmado Abete, "queremos ser los más sostenibles y queremos aplicar una normativa europea que, además, es una oportunidad para transformar la ciudad y nuestra movilidad". "El objetivo, que Bilbao tenga una mejor calidad del aire, que tengamos menos coches que se usan de forma irracional", ha reiterado, para recordar las "moratorias y exenciones" que recoge el reglamento de la ZBE, así como "las invitaciones que los residentes pueden hacer a quien consideren con una mínima gestión que es muy sencilla a través de la APP".

"Defendemos el derecho a la movilidad sostenible, como recoge la Ley de Movilidad Sostenible, no la libertad para ir en coche a cualquier sitio", ha concluido.