Abierta la nueva oficina para la favorecer la emancipación juvenil GAZ en el centro Kontadores de San Sebastián

Cartel de la oficina GAZ - AYUNTAMIENTO DONOSTIA

SAN SEBASTIÁN 15 May. (EUROPA PRESS) -

La nueva oficina presencial de emancipación juvenil GAZ se ha abierto este viernes en el Centro Joven Kontadores de Bidebieta en San Sebastián. Se trata de un espacio que permitirá a las personas jóvenes recibir información actualizada sobre formación para el empleo, postgrados e investigación, búsqueda de empleo, ayudas para fomentar el emprendimiento, cómo solicitar una vivienda del parque público de alquiler, ayudas para pagar una vivienda privada en alquiler o sobre las ayudas existentes en el ámbito de la inclusión, entre otras.

Según ha explicado el concejal de Inclusión y Juventud, Iñigo García, "el objetivo es que jóvenes que vivan, estudien, trabajen o quieran desarrollar su proyecto vital en Donostia puedan adquirir las herramientas necesarias para poder iniciarse en un proceso de vida autónomo y desarrollo personal".

Además del servicio presencial, el proyecto GAZ Donostia incorporará programas complementarios como 'Martx-Up' (impulso de ideas y proyectos juveniles), así como laboratorios y espacios de participación, orientados a fomentar la creatividad, la empleabilidad, la vida independiente, la salud y el compromiso comunitario.

García ha añadido que "la oficina GAZ también se concibe como un espacio para diseñar, evaluar y sistematizar nuevas políticas públicas de emancipación, con el objetivo de extraer aprendizajes transferibles a otros municipios de Euskadi".

La Red Vasca para la Emancipación Juvenil constituye un conjunto de servicios, programas y recursos que tienen como objetivo impulsar y acelerar los procesos de emancipación juvenil. En la actualidad, la edad media de emancipación de las personas jóvenes en Euskadi se sitúa cerca de los 30 años.

Con el despliegue de este conjunto de estrategias, se pretende rebajar esta edad en los próximos años, además de aumentar considerablemente el porcentaje de personas jóvenes emancipadas, especialmente entre la franja de entre 25 y 29 años.

A lo largo del mes de mayo tendrán lugar dos charlas presenciales y gratuitas en el Centro Joven Kontadores de Bidebieta. Así, el martes 19 en 'Jóvenes y Vivienda: Conocer oportunidades y recursos' se explicarán las opciones de alquiler y compra de vivienda, así como las ayudas Gaztelagun y Emantzipa para favorecer la emancipación de jóvenes.

Por su parte, en la charla del martes 26 se informará sobre los avales que el Gobierno Vasco otorgará para la compra de la primera vivienda de la mano de Adrián López, director de Juventud y Emancipación del Gobierno Vasco, y Paula Pereda, del Instituto Vasco de Finanzas.