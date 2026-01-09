Abierta hasta el próximo día 20 la convocatoria 2026 del 'Plan de Ayudas Forestales' de Álava

Archivo - Zona forestal - EUROPA PRESS - Archivo

VITORIA, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diputación foral de Álava mantien abierta hasta el próximo día 20 la convocatoria para el año 2026 del 'Plan de Ayudas Forestales del Territorio Histórico de Álava', de acuerdo con las bases reguladoras aprobadas por Decreto Foral 8/2023.

El objetivo de esta ayudas es impulsar una gestión forestal sostenible que contribuya a la prevención de daños, la conservación de la biodiversidad, la adaptación al cambio climático y el mantenimiento del paisaje rural alavés, apoyando tanto a titulares públicos como privados de montes del territorio.

La convocatoria prevé una reserva de crédito total de 1.695.000 euros, distribuida en dos anualidades. Estos importes se reparten entre las distintas partidas presupuestarias del Departamento de Agricultura del siguiente modo. Para ayudas en montes públicos destina 1.250.000 euros; en deslindes y amojonamientos, 120.000 euros; y para subvenciones en montes particulares, 325.000 euros.

Las ayudas se articulan a través de las líneas de forestación, prevención de daños forestales, reparación de daños forestales, actuaciones selvícolas con objetivos ambientales, inversiones para la mejora del potencial forestal, infraestructuras relacionadas con el desarrollo, la modernización o la adaptación del sector forestal y conservación de los bosques.

En conjunto, la convocatoria permitirá financiar actuaciones como nuevas repoblaciones forestales, tratamientos selvícolas, mejoras de infraestructuras y equipamientos, trabajos de prevención de incendios y de otros riesgos, así como intervenciones de restauración en masas forestales dañadas.

El programa de subvenciones está destinado a personas físicas o jurídicas y entidades públicas, propietarias o titulares de derechos de uso o disfrute de los terrenos forestales.