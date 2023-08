Abierta hasta septiembre la convocatoria de subvenciones 'Kale Kultura' para espectáculos al aire libre en Gipuzkoa

También pueden solicitarse las ayudas para la programación anual de actuaciones de música, teatro y danza en los teatros municipales



SAN SEBASTIÁN, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Gipuzkoa mantiene abierta hasta el próximo 20 de septiembre la convocatoria 'Kale Kultura' de subvenciones a la realización de espectáculos escénicos y musicales en espacios al aire libre, organizadas por ayuntamientos del Territorio.

Según se recoge en las bases publicadas por la institución foral, los consistorios guipuzcoanos o sus entidades dependientes son los destinatarios de estas ayudas. Se trata de subvenciones destinadas a colaborar en la financiación de las representaciones de espectáculos escénicos (teatro, danza, circo) y actuaciones musicales que tengan lugar en espacios públicos al aire libre, organizadas a lo largo del año 2023.

Los requisitos son que los espacios donde tengan lugar las representaciones sean adecuados, señalizados y acotados, que cumplan con todas las medidas de seguridad exigidas por la legislación vigente, así como de un seguro de responsabilidad civil para los espectáculos programados. Se podrán presentar tantas actuaciones como se desee pero, en el caso de organizar más de una, el 50% de ellas deberán ser en euskera.

Quedan excluidas expresamente las actuaciones musicales incluidas en los programas festivos, las actividades de carácter ritual o unidas a fiestas tradicionales, las actividades de carácter local que no estén diseñadas para ofrecerse en otras localidades, o las actuaciones que formen parte de festivales que reciban otras ayudas de la Dirección de Cultura de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

El importe destinado a esta convocatoria se repartirá entre todas las entidades solicitantes de la manera siguiente: se seleccionará la representación de caché más alto de cada solicitante y se le asignará una subvención del 50% del caché, con un máximo de 2.000 euros.

Si con el presupuesto de la convocatoria no se llegara a cubrir el total de los importes asignados, se rebajará a todos en la misma proporción. Si con este primer reparto no se agotara el presupuesto de la convocatoria, se añadirá una representación más, en los mismos términos, y así sucesivamente hasta que se agote el presupuesto o se subvenciones todas las representaciones presentadas. En todo caso, la subvención mínima por solicitante será de 500 euros y la máxima de 10.000 euros.

Las solicitudes se realizarán por Internet, a través de la sede electrónica de la Diputación Foral de Gipuzkoa. El plazo máximo en el que se notificará la resolución expresa será de seis meses, comenzando a contar a partir del inicio del plazo de presentación de solicitudes.

SAREA

Asimismo, también está abierto hasta el 30 de septiembre el plazo de la convocatoria de subvenciones para la programación anual de actuaciones de música, teatro y danza y programas de promoción en los teatros municipales incluidos en la Red de Teatros de Euskadi-Euskadiko Antzoki Sarea.

En este caso, las entidades beneficiarias serán ayuntamientos, organismos municipales o entidades sin ánimo de lucro que programan los teatros de los municipios de Gipuzkoa integrados en la Red de Teatros de Euskadi.

Entre los requisitos están disponer de un equipamiento escénico estable incluido en la Red de Teatros de Euskadi, de un

responsable-programador del teatro, y de la partida presupuestaria correspondiente para hacer frente a los gastos de programación.

Las citadas entidades deberán presentar una programación anual que conste, en la modalidad de teatro y danza de un mínimo de seis espectáculos distintos. En la modalidad de música, de un mínimo de cuatro conciertos anuales de los que dos deberán ser de artistas o grupos con sede en Euskal Herria.

En las dos modalidades, tanto los espectáculos escénicos como los conciertos deberán ser producidos por grupos o artistas profesionales y programados en el teatro incluido en la Red de Teatros de Euskadi, con venta de entradas al público y pago de cachet a los artistas.

No se contabilizarán aquellas actuaciones que se ofrezcan al público gratuitamente, que se contraten sólo a taquilla o que no tengan lugar en el teatro. Quedan excluidas también las actuaciones que se inscriban en festivales o ciclos subvencionados dentro de otras convocatorias del mismo departamento o las programaciones anuales en las que la suma de los caché previstos no supere la cantidad de 20.000 euros.

Además, también pueden solicitar subvención para programas de promoción de las artes escénicas (como residencias, talleres, cursos) en el municipio, por medio de acuerdos con una o más compañías.

En la modalidad de música se subvencionarán tres conciertos, de los cuales dos serán de artistas de Euskal Herria, se calculará como máximo el 30% del caché y el alquiler de equipo técnico, mientras que en la modalidad de artes escénicas se calculará por un lado un 30% sobre el caché de dos espectáculos, y sobre el resto se aplicará el sistema de puntos. En cuanto a los programas de promoción de las artes escénicas, se aplicará una subvención del 70% sobre los gastos con un límite de 6.000 euros.