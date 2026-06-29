Abierto el plazo para ofertas por Tubos Reunidos que deberán garantizar la actividad como mínimo dos años

Exteriores de la sede de Tubos Reunidos, a 4 de junio de 2026, en Amurrio, Álava, País Vasco (España). - Iñaki Berasaluce - Europa Press

BILBAO, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El plazo para el proceso de presentación de ofertas por Tubos Reunidos, empresa en concurso, se ha abierto y deberán incluir un compromiso de mantenimiento de la actividad de mínimo dos años, según ha informado el fabricante de tubos.

Este lunes la empresa ha comunicado a la CNMV la reglas que regirán todo este proceso por parte del Tribunal de Instancia número 7 de Vitoria, de manera que la compañía y el administrador concursal han dado inicio al proceso competitivo y de concurrencia de ofertas para la adquisición de la compañía.

Según indica la juez en su auto, los oferentes podrán delimitar "el perímetro de los elementos patrimoniales, derechos, contratos y relaciones jurídicas susceptibles de transmisión y personal de las unidades productivas (UPAs) a las que opten".

En concreto, establece expresamente la posibilidad de que los potenciales ofertantes limiten su oferta a solo alguna de las unidades productivas, siempre que constituya una entidad económica que mantenga su identidad, "entendida como un conjunto de medios organizados a fin de llevar a cabo una actividad económica, esencial o accesoria".

La valoración de las ofertas presentadas tendrá en cuenta, entre otros criterios como su impacto en la continuidad de la actividad, la cohesión del negocio y la maximización del retorno para el conjunto de interesados, primándose aquellas propuestas que supongan una transmisión unitaria de la unidad productiva o la compra de todas las compañías.

MANTENIMIENTO DEL EMPLEO Y CONDICIONES LABORALES

También se incluye el compromiso de otorgamiento de financiación interina, en la medida en que garantice la continuidad operativa durante la tramitación y ejecución de la operación.

Además, se incorpora la asunción de pasivos, tanto de aquellos de obligada subrogación como de los que, voluntariamente, pudieran ser asumidos por el oferente, en cuanto a factor de reducción del pasivo concursal.

FASES DEL PROCESO DE OFERTA

En la primera fase del proceso de oferta, los interesados en participar en el proceso deben enviar un correo manifestando su interés en participar a la dirección ventauptr@tubosreunidosgroup.com, procediéndose a continuación a la firma de una Carta de Confidencialidad (NDA). Una vez suscrita, el potencial oferente podrá solicitar la organización de una primera visita preliminar a las instalaciones de la Compañía.

Tras la firma de la Carta de Confidencialidad, el Potencial comprador tendrá acceso a un data room virtual ("Data Room"), que contendrá información relevante de la Compañía y que estará habilitado hasta el 7 de septiembre de 2026 a las 23.59 horas.

En la tercera fase, en la que se producirá la primera visita de toma de contacto, los potenciales interesados, una vez hayan accedido a la información relevante, tendrán la posibilidad de mantener hasta un máximo de dos reuniones, a celebrar en días consecutivos, con los representantes legales de los trabajadores de las plantas de Amurrio, Trápaga e Iruña de Oca.

Además, el potencial oferente podrá realizar una visita de toma de contacto a las instalaciones de las concursadas, acompañados de los responsables de cada fábrica.

En la cuarta fase, correspondiente al envío de la Primera Oferta, tras la finalización del plazo de acceso de la Data Room, el potencial comprador deberá enviar, en un plazo de 5 días hábiles, una primera oferta para la adquisición de la Unidad Productiva o de la sociedad o sociedades (la "Primera Oferta").

Esta primera oferta resultará vinculante en cuanto al precio, que será el importe mínimo que podrá ofrecer el Potencial Comprador en su Oferta Final. El Administrador Concursal seleccionará, atendiendo a los criterios antes indicados, un máximo de 5 ofertas que continuarán en el proceso.

En la quinta fase, los potenciales compradores que hayan sido seleccionados para continuar en el proceso tendrán la posibilidad de participar en un proceso de preguntas y respuestas (el "Q&A") sobre los aspectos financieros y legales de la Unidad Productiva.

En la sexta fase, los Potenciales Compradores Seleccionados deberán remitir sus ofertas finales vinculantes (la "Oferta Final") y, por último, en una séptima fase, la Administración Concursal llevará a cabo la calificación, valoración y jerarquización de las ofertas.

En la octava fase, referida al cumplimiento de las ofertas que afecten a los contratos de trabajo o a las condiciones de empleo, se desarrollarán las consultas necesarias entre la compañía, la Administración Concursal, la representación legal de las personas trabajadores de cada centro de trabajo afectado y, en su caso, el oferente, con el fin de alcanzar los acuerdos necesarios para dar cumplimiento a las condiciones contenidas en la correspondiente oferta, incluyendo, en su caso, la delimitación definitiva del perímetro laboral y las condiciones de trabajo.

En caso de no alcanzarse un acuerdo en el plazo previsto el oferente podrá desistir de su oferta, pasándose a tramitar la siguiente oferta por orden de jerarquía, con el mismo procedimiento de consultas. De manera previa a la tramitación de sucesivas ofertas, la Administración concursal informará al interesado de la situación y evolución previsible de los créditos contra la masa y de la actividad de la concursada en ese momento.

Por último, una vez cumplidas las condiciones sociales de la oferta, la Administración Concursal dará traslado de la oferta seleccionada, junto con el acuerdo alcanzado, en un plazo máximo de 72 horas, de manera que el Tribunal de Instancia proceda a autorizar la compraventa de la Unidad Productiva o de las sociedades a favor del oferente seleccionado, que deberá materializarse en un máximo de 15 días hábiles desde que se obtenga la resolución concediendo la autorización.