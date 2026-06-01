Abierto el plazo de preinscripción en las Aulas de la Experiencia de la EHU de Álava

VITORIA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Pública del País Vasco ha abierto el plazo de preinscripción para cursar el Título Universitario en Ciencias Humanas de las Aulas de la Experiencia de Álava de la EHU, hasta el 15 de junio.

En una nota, ha indicado que las personas interesadas podrán hacer dicha preinscripción online o pasarse a recoger el boletín para la misma por la Secretaría de las Aulas, situada en la planta baja de la Facultad de Educación y Deporte.

Asimismo, ha recordado que para poder matricularse en las Aulas de la Experiencia se deberán tener cumplidos 55 años antes del 1 de octubre del año en curso y no realizar actividad laboral. Las listas con las personas admitidas se publicarán el 19 de junio.