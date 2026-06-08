Abierto el plazo para la presentación de proyectos emprendedores en el programa MartUp! para jóvenes de San Sebastián

SAN SEBASTIÁN 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El plazo para la presentación de proyectos emprendedores a la décima edición del programa MartxUp! de San Sebastián para jóvenes está abierto hasta el 17 de julio. El objetivo de esta iniciativa del Ayuntamiento donostiarra es "animar a las y los jóvenes a emprender activamente en el ámbito social, cultural y económico de la ciudad, ofreciéndoles formación y acompañamiento", según ha recordado la edil de Juventud, Arantxa López.

En un comunicado, ha incidido en que "el objetivo de esta iniciativa es ayudar a elaborar y desarrollar las ideas de la juventud donostiarra, promoviendo la incorporación activa de las personas jóvenes a la vida social, cultural y económica de San Sebastián".

López ha destacado que MartxUp! cumple diez ediciones "consolidándose como una herramienta para que las personas jóvenes de Donostia puedan convertir sus ideas en proyectos reales".

"Queremos acompañarlas en ese proceso, ofreciéndoles formación, asesoramiento y recursos para que participen activamente en la vida social, cultural y económica de la ciudad", ha apuntado.

La solicitud de participación deberá presentarse en la página web 'www.martxup.eus'. Podrán participar en la convocatoria personas jóvenes de entre 18 y 30 años, individualmente o en grupo. No obstante, si los proyectos resultan seleccionados, deberán trabajarse en grupos de dos a cuatro personas.

Para poder participar, al menos uno de los miembros del equipo deberá ser donostiarra. El ámbito de actuación de los proyectos es libre, siempre que no resulte discriminatorio respecto al género, la raza u otros aspectos. La fase de desarrollo se llevará a cabo entre octubre y diciembre. Una vez finalizado este periodo, habrá una fase de ejecución en la que los proyectos deberán desarrollarse a lo largo del año 2027.