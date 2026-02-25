Abierto el plazo para el proyecto 'AnitzArte-DivesiArte', sobre diversidad sexual y de género en Vitoria-Gasteiz

La iniciativa, dirigida a jóvenes de entre 15 y 25 años, incluye varios de talleres - AYUNTAMIENTO DE VITORIA

VITORIA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Municipal de Juventud de Vitoria-Gasteiz ha abierto el plazo de inscripción para participar en el proyecto 'AnitzArte-DiversiArte', que tiene como objetivo el diseño y la creación de un mural sobre la diversidad sexual y de género.

La iniciativa, dirigida a jóvenes de entre 15 y 25 años, incluye varios talleres que se desarrollarán en castellano los días 23 y 24 de abril en el Centro Cívico El Campillo, y culminará con la creación de un mural el sábado 25 de abril en Labe Gazte Laborategia.

Las personas interesadas en participar podrán inscribirse hasta el 21 de abril a través de la web municipal, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

Durante las sesiones participativas, las personas jóvenes desarrollarán dinámicas de reflexión en torno a la identidad de género, la orientación sexual y la diversidad afectiva. Además, participarán en el diseño colectivo de la obra que posteriormente se plasmará en el mural colaborativo.

El proceso culminará con un evento en Labe Gazte Laborategia, en el que se presentará el mural y se compartirán los textos, reflexiones y experiencias surgidas a lo largo del proyecto. La iniciativa contará con la participación de la artista local Saioa García, conocida como 'La Omega', referente del arte urbano y del activismo en defensa de los derechos LGTBIQ.

Las sesiones participativas tendrán lugar el jueves 23 y el viernes 24 de abril, de 17.00 a 19.00 horas, en el Centro Cívico El Campillo. La creación del mural se llevará a cabo el sábado 25 de abril, de 15.00 a 19.00 horas, en el espacio municipal Labe Gazte Laborategia, situado en la calle San Vicente de Paúl, 21.

La participación es gratuita y está dirigida a personas jóvenes residentes o vinculadas a Vitoria-Gasteiz, con interés en el arte, la diversidad y la participación social. Las inscripciones pueden realizarse a través de la web municipal hasta el 21 de abril. El proyecto se desarrollará íntegramente en castellano.

La concejala de Juventud, Ana López de Uralde, ha destacado que este proyecto "refleja el compromiso del Servicio de Juventud con la creación de espacios seguros de reflexión, expresión y participación juvenil".