Abierto al tráfico el túnel de Aginaztegi en la AP-8, sentido Irun, una vez extinguido el fuego del camión averiado

SAN SEBASTIÁN 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

Dos de los tres carriles de circulación del túnel de Aginaztegi en la AP-8, sentido Irun, están abiertos a la circulación, una vez han terminado los trabajos de control y extinción de las llamas de un camión averiado a las 11.18 horas. El Departamento de Seguridad ha confirmado a Europa Press que a pasadas las cuatro y media de la tarde no se registran afecciones al tráfico en este punto.

Un camión incendiado en el túnel de Aginaztegi ha mantenido cortada la AP-8 en Astigarraga (Gipuzkoa), sentido Irun, este sábado a partir de las 11.18 horas y hasta las 13.30 horas. El conductor pudo escapar y ha resultado ileso.

Dos de los tres carriles ya están abiertos a la circulación, mientras el camión incendiado permanece en el carril derecho, a la espera de su retirada. El suceso ha obligado a cortar los accesos a la AP-8, sentido Irun, y también ha provocado cortes puntuales en sentido Bilbao.