"Un abrazo azul para Bilbao", cartel ganador de Aste Nagusia 2026 con el 43,9% de los votos emitidos

Imagen del cartel ganador de Aste Nagusia 2026. - AYUNTAMIENTO DE BILBAO

BILBAO, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

"Un abrazo azul para Bilbao", que muestra a una Marijaia de azul, ha resultado el cartel ganador del Concurso de Carteles de 2026 de Aste Nagusia de Bilbao, con un total del 43,9% de los votos emitidos. El cartel, obra del bilbaíno Juan Manuel Martínez Rodríguez, ha resultado vencedor entre las seis propuestas finalistas, pero a la edición de este año han sido presentadas un total de 276 propuestas llegadas de la capital vizcaína, otros lugares de Euskadi, el Estado o "incluso del ámbito internacional".

El Ayuntamiento de Bilbao ha presentado este miércoles el cartel ganador que anunciará Aste Nagusia 2026 y la concejal de Igualdad y Fiestas, Itziar Urtasun, acompañada de los miembros que han conformado el jurado del Concurso de Carteles de esta edición, ha dado todos los detalles de la obra ganadora.

En su intervención, Urtasun ha reconocido que este miércoles "es un día de esos" que "marca de una manera emocional", sobre todo porque se está viendo Aste Nagusia "cada vez más cerca", aunque este año "es un poco más tarde".

La edil ha asegurado que aunque "todavía faltan unas cuantas semanas para que Marijaia vuelva a tomar las calles", la presentación de este cartel ganador "va a permitir empezar a imaginar cómo puede ser el ambiente, los encuentros, la alegría, que volverán a llenar la ciudad del 22 al 30 de agosto".

CONCURSO "MUY PARTICIPATIVO"

Urtasun ha destacado la importancia de este concurso de carteles, que es "muy participativo", y ha recordado que la imagen ganadora "acompañará" las fiestas y se verá "sobre todo en calles, comercios, redes sociales, pantallas y publicaciones".

La concejal ha agradecido "lógicamente" y "como siempre" hace a todas esas personas que han presentado su idea, porque, según ha incidido es "su idea" y que los aspirantes presentan su cartel "pensando que va a ganar", motivo por el cual ha solicitado "un poco de respeto" gusten o no gusten los carteles.

Urtasun ha destacado que este año han sido recibidas un total de 276 propuestas, llegadas desde Bilbao, de otros lugares de Euskadi, del Estado, "e incluso del ámbito internacional"

En ese sentido, la edil ha subrayado que "una vez más" la respuesta demuestra la capacidad que tiene Aste Nagusia para "inspirar creatividad y generar ilusión mucho más allá de lo que es nuestra villa".

Según ha dicho, cada cartel presentado ha aportado "una mirada diferente" sobre las fiestas y detrás de cada propuesta "hay unas horas de trabajo más o menos, hay talento más o menos, pero hay una forma particular de interpretar lo que representa Aste Nagusia".

Por ese motivo ha expresado su reconocimiento y ha considerado "un poco injusto a las personas que lo presentan con ilusión tantas críticas que se reciben por cómo son los carteles".

Urtasun ha agradecido la "implicación" de la ciudadadía y ha asegurado que durante los últimos días los bilbaínos han "vuelto a participar activamente" en la elección del cartel ganador, tanto a través de la página web municipal como mediante el sistema de votación presencial que este año ha estado en el edificio de la Bolsa.

"IMPACTO VISUAL Y CALIDAD TÉCNICA"

La edil ha subrayado que el jurado ha querido destacar especialmente en esta edición es el "impacto visual" de la obra ganadora, "su calidad técnica" y su "capacidad para evocar una Aste Nagusia plural, alegre y representativa de las fiestas de la Villa". Ha recordado también que como reconocimiento, la persona ganadora recibirá un premio de 3.000 euros y verá su obra convertida en la imagen oficial de la Semana Grande bilbaína.

La propuesta ganadora ha recibido el 43,9% de los votos emitidos y ha resultado vencedora entre las seis obras finalistas seleccionadas para esta edición.

"TRANSMITIR LA FIESTA"

El autor del cartel ganador ha agradecido la elección de su cartel y ha explicado que su idea era "transmitir la fiesta con dos elementos súper sencillos, como son el pañuelo y Marijaia", mientras que en el caso del nombre, su pretensión era "reflejar el abrazo de Marijaia a todos los bilbaínos" cuando se ponen el pañuelo.

Ha dicho esperar que el cartel "guste mucho" y ha reconocido que está hecho con mucho cariño. Ha afirmado también que es la primera vez que se presento, pero ha apuntado que a partir de ahora, cada año planteará "alguna cosita nueva".

Martínez ha explicado que el proceso creativo ha sido básicamente con collage, fotografía, alguna parte hecha por el mismo y otra parte realizada con recortes de fotografías. Ha indicado también que "lo único que tiene de IA" es algún elemento de ajuste con Photoshop y con escalado de imágenes.