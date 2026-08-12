Abren las ayudas a la red de alojamientos para personas temporeras del sector agrario vasco

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VITORIA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco ha abierto la convocatoria de ayudas para la creación, adaptación o equipamiento de inmuebles destinados al alojamiento de personas temporeras que prestan servicios en el sector agrario de Euskadi, con una dotación de 40.000 euros.

Según recogen las bases de la convocatoria de subvenciones, a las que ha tenido acceso Europa Press, pueden solicitar las ayudas hasta el próximo 15 de octubre personas físicas o jurídicas, públicas o privadas. En el caso de personas físicas o jurídicas privadas, deben ser titulares o cotitulares de explotaciones agrarias registradas en el País Vasco en situación activa agraria.

También pueden reclamar esta dotación económica las agrupaciones de personas físicas o jurídicas privadas sin personalidad jurídica y las comunidades de bienes, siempre y cuando sean titulares o cotitulares de una explotación agraria registradas en Euskadi en situación activa agraria.

La línea de ayudas forma parte de la estrategia del Gobierno Vasco para seguir mejorando las condiciones de vida y trabajo del personal de temporada que desarrolla su actividad en el medio rural vasco.

Las ayudas podrán destinarse a la construcción, adquisición, rehabilitación, reforma o acondicionamiento de alojamientos, así como a la compra de mobiliario y equipamiento necesario para garantizar unas condiciones adecuadas de habitabilidad. También podrán subvencionarse los gastos técnicos asociados a estos proyectos, según ha informado el Ejecutivo vasco.

La convocatoria está dirigida tanto a personas titulares de explotaciones agrarias como a entidades públicas y privadas vinculadas al sector, con el objetivo de incrementar y mejorar la red de alojamientos disponibles en Euskadi. La cuantía máxima para proyectos de construcción o adquisición de inmuebles podrá alcanzar los 20.000 euros.

Esta medida da continuidad al trabajo desarrollado por el Gobierno Vasco en el marco de los distintos Planes Integrales de Atención al Trabajo Temporero, que persiguen asegurar "unas condiciones de alojamiento dignas, favorecer la integración social de las personas trabajadoras de temporada y garantizar el cumplimiento de los estándares de calidad exigidos en este ámbito".

Los proyectos se valorarán atendiendo a criterios como la ubicación del alojamiento, las necesidades de la zona, el número de plazas ofertadas o la participación en el Programa de Temporerismo Agrario.

La convocatoria priorizará aquellas actuaciones que contribuyan a ampliar la oferta de alojamiento en los territorios rurales con mayores necesidades y que permitan mejorar la calidad de vida de las personas que cada campaña sostienen la actividad agraria vasca.