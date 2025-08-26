Aburto critica "el inaceptable ataque" al Teatro Arriaga de Bilbao y pide que "los desalmados autores" paguen por ello

BILBAO 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, ha criticado este martes "el inaceptable ataque" al Teatro Arriaga de Bilbao, que fue vandalizado con pintadas durante las fiestas de la capital vizcaína, y ha pedido que sus "desalmados autores" paguen por ello, ya que se trata de un edificio histórico catalogado como "monumento de especial protección".

El emblemático teatro bilbaíno apareció con numerosas pintadas en la fachada, pintadas con spray de diferentes colores. Entre los mensajes y dibujos, se podía leer 'Palestina libre'.

Aburto ha lamentado a través de las redes sociales el vandalismo ejercido contra el Arriaga, "un edificio histórico catalogado en 1995 como Monumento de especial protección", cuya restauración "será difícil y costosa".

"NO A LOS ZAFIOS IRRESPETUOSOS"

En defensa de la cultura y el patrimonio cultural de la villa, el alcalde ha censurado el "inaceptable ataque al patrimonio cultural", y ha querido transmitir un mensaje claro: "No a esos zafios irrespetuosos que ensucian Bilbao".

Según ha afirmado Juan Mari Aburto, estas pintadas realizadas en la piedra, zócalo y puertas en el Teatro han sido denunciadas en la Policía Municipal. "Es un delito penal y los desalmados autores deben pagar por ello", ha concluido.