Aburto dice que queda lo "más complicado" pero la noche fue bien y ve "en cierto modo normal" pequeños incidentes

Dice que es "una pena" que haya "gente incívica" que decida "romper un semáforo" y llama a la ciudadanía a la "tranquilidad y la comprensión"

BILBAO, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, ha afirmado que quedan "las horas más complicadas" en torno a la final de la UEFA Europa League que se disputa esta noche en Bilbao, pero ha destacado que la pasada noche fue "muy bien" y, tras apelar a quedarse con "lo positivo", ha indicado que es, "en cierto modo normal" que haya pequeños incidentes "cuando hay una gran aglomeración de personas".

En declaraciones a los medios de comunicación, el alcalde ha realizado esta reflexión en torno a este partido que acogerá esta noche el estadio San Mamés de Bilbao, a donde están llegando miles de aficionados del Tottenham y del Manchester United.

Aburto ha subrayado que, en la jornada previa a este partido, la noticia es que "la noche fue muy bien" y que la gente estuvo "disfrutando" de la ciudad y Bilbao "ha dado una imagen muy buena".

No obstante, ha afirmado que es una "pena" que haya gente "incívica" que, como "forma de divertirse, decida romper un semáforo", algo que ocurrió este martes en la ciudad. "No me cabe en la cabeza eso, y lo que no sé es qué puede tener en la cabeza la persona o las personas que hacen eso", ha añadido.

Aburto ha indicado que es, "en cierto modo normal" que haya pequeños incidentes "cuando hay una gran aglomeración de personas". "Creo que un pequeño incidente no puede ser la noticia. Tendrá que ser, en todo caso, parte de una noticia", ha remarcado.

No obstante, ha asegurado que "quedan muchas horas" y no ha ocultado que son "las horas más complicadas". "Hoy va a ser, sin duda, el día y la noche más complicada, en el previo al partido, en el postpartido", ha manifestado.

En este sentido, ha subrayado que hay un "gran" dispositivo de seguridad y de otro tipo preparado para que la ciudad "funcione y responda adecuadamente a un reto de enormes dimensiones" como esta final.

El alcalde de Bilbao, ha manifestado que, además de un reto, es "una oportunidad", y, por ello, "es tan importante" que la imagen que se ofrezca es una "imagen positiva".

"Esperemos que así sea, esperemos que el día y la noche transcurran mayoritariamente en una situación de normalidad y ojalá mañana cuando hablemos un poco para hacer balance, podamos decir que el balance es positivo y hablemos de fútbol, que es de lo que se trata", ha manifestado.

"TRANQUILIDAD Y COMPRENSIÓN"

El alcalde de Bilbao ha querido lanzar a la ciudadanía un "mensaje de tranquilidad" y ha remarcado que se ha trabajado "mucho para tener este evento y "está muy organizado". Asimismo, les ha pedido comprensión porque va a ser "un día complicado" en Bilbao, sobre todo en el ámbito de la movilidad, ya que va a haber "muchas restricciones" que van a afectar a los ciudadanos.

"Que sean comprensivos con esa situación. Tener eventos de esta naturaleza, tener eventos que nos coloquen en el mapa internacional, como pudo ser el Tour, como pudieron ser las finales de Rugby, o ahora esta final de la Europa League, tenemos que ser conscientes de que eso tiene unos inconvenientes de cara a la movilidad fundamentalmente en la ciudad. Si somos capaces de comprender esa situación, seguro que todo va bien", ha remarcado.

Aburto, que ha destacado que este tipo de eventos también implican "mucha gente en la ciudad, más dinero, más impuestos", ha destacado que hay que hablar "de lo positivo, lo primero".

"Creo que es muy importante hablar de lo positivo y luego hablar también de las situaciones colaterales que se producen. Y creo que los medios en ese sentido podéis adoptar dos posturas, Una de poneros junto al evento, junto a la ciudad, y ser parte de una ciudad que tiene ese orgullo, contando las otras cosas que también pasan, pero no hacer de las restricciones, de las inconveniencias, realmente el centro de la noticia", ha apuntado.

Juan Mari Aburto cree que "sí compensa" a los ciudadanos que Bilbao acoja este tipo de eventos y ha precisado que "no se trae cualquier cosa a Bilbao". Según ha señalado, intentan traer a la ciudad eventos que tengan "un aporte en términos económicos y en términos sociales".

"El Bilbao que hoy tenemos tiene una doble mirada, tiene la mirada del día a día, la que cada día cuando me levanto vengo al ayuntamiento pensando en los bilbaínos y bilbaínas, pero hoy Bilbao tiene una mirada de más largo recorrido, gracias a esa transformación de nuestra villa, que hace que Bilbao tenga una imagen de una proyección internacional que hace 30, 40 años no tenía", ha apuntado.

A su juicio, seguir trabajando en esa imagen es "una obligación" y, por ello, ha insistido en que "sí compensa tener el orgullo de que esta ciudad sea capaz de tener la salida del Tour de Francia o de tener una final de la Champions femenina, una final de la Europa League masculina, y soportar algunas inconveniencias que todos vamos a tener que soportar".

Por último, ha señalado que desde la UEFA, con cuyos responsables mantuvo un contacto este martes a la noche, le han trasladado que están "encantados con la ciudad".

Ha subrayado que este evento se celebra en Bilbao "gracias a la UEFA" porque fueron ellos "y no otra federación la que apostó" por la ciudad, después de que la Eurocopa no se pudo celebrar en 2020 y 2021 en Bilbao.

"UEFA está encantada con la ciudad y UEFA está encantada con el estadio. Lo que a mí me transmiten es que es magnífico venir a Bilbao, que en Bilbao las cosas a ellos les salen muy bien, que resulta muy atractivo, que es muy fácil trabajar con nosotros, que tenemos unos grandes equipos de profesionales que quiero poner en valor también, en este caso, en el Ayuntamiento y en el resto de instituciones; en ese sentido que están muy contentos", ha concluido.