Aburto recibe a Deustu Arraun Taldea por su ascenso a la ACT

Recibimiento a Deustu Arraun Taldea por su ascenso a la ACT - AYTO. BILBAO

BILBAO 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La gesta de La Tomatera de Deustu Arraun Taldea se ha celebrado este lunes por la tarde en el Salón Árabe del Ayuntamiento de Bilbao, donde el alcalde de la Villa, Juan Mari Aburto, y la concejala de Juventud y Deporte, Itxaso Erroteta, acompañados de la Corporación Municipal, han recibido a los remeros de la trainera masculina y cuerpo técnico del club deustuarra que han propiciado que Bilbao entre en la élite del remo con su ascenso a la ACT.

Aburto ha trasladado sus más sinceras felicitaciones a unos emocionados remeros que han dedicado el hito a toda la afición remera que encuentra en Bilbao y su Ría sus máximos referentes.

El primer edil ha significado "la importancia de la gesta en un deporte de país y de ciudad que siempre contará con nuestro más incondicional apoyo". Precisamente, el pasado mes de junio el máximo regidor bilbaíno entregaba a Deustu Arraun Taldea una nueva trainera para competir en la máxima categoría del remo.

La estrategia para el deporte en Bilbao para el periodo 2025-2028 identifica el remo, la pelota, los herri kirolak, el ciclismo y el rugby como deportes estratégicos de ciudad por formar parte de la tradición e identidad deportiva vasca y de Bilbao.

En el caso del remo, para el periodo 2025-2028, la estrategia para el deporte de Bilbao consolida su apoyo al Club Deustu Arraun Taldea y a la escuela del remo con el objetivo de ascender a la ACT, "un sueño hecho realidad desde sus instalaciones, unas instalaciones de calidad, con espacio suficiente y dotadas de todo lo necesario para desarrollar el remo en las mejores condiciones posibles", han destacado desde el consistorio.

Deustu Arraun Taldea es el único club de remo en Bilbao. Se fundó en el año 1981 en una lonja de la ribera de Zorrotzaurre. Posteriormente, se ubicó bajo el puente de Deustu, junto a las cocheras de autobuses y en un local del I.C.E de Deustu. En 1983, se trasladó a las instalaciones de la antigua cervecera de Deusto de Botica Vieja, junto al ya desaparecido cargadero, donde las inundaciones arrasaron prácticamente con todo el material del que se disponía.

Ya en 1984 se inauguró el pabellón municipal en la Ribera de Deustu número 10. Es finalmente en 2018, y en el contexto de regeneración urbana de la isla de Zorrotzaurre, cuando el pabellón municipal de remo se traslada a su actual sede sita en la Avenida Zarandoa 21 de San Inazio.