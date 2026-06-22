La Academia Vasca de Policía suspende las prácticas al aire libre por las altas temperaturas

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VITORIA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Academia Vasca de Policía y Emergencias de Arkaute (Álava) ha suspendido las prácticas al aire libre, ha reorganizado la formación en aulas climatizadas y liberará al alumnado de pernoctar en sus instalaciones durante esta semana debido a las altas temperaturas.

El centro ha adoptado una serie de medidas preventivas durante esta semana con el objetivo de proteger al alumnado, al personal y a las personas usuarias del centro ante las altas temperaturas previstas.

Entre las medidas acordadas, la Academia ha suspendido durante toda la semana las actividades formativas que se desarrollan al aire libre, según ha informado el Gobierno Vasco en un comunicado.

En su lugar, se han reorganizado los horarios para dedicar ese tiempo a materias de carácter más teórico, que se imparten en aulas ya climatizadas. Las actividades suspendidas corresponden principalmente a técnica policial, conducción y otras prácticas que habitualmente se realizan en espacios exteriores.

Asimismo, esta semana se han suspendido las clases dirigidas al alumnado interino de policía local, al tratarse de una formación que se desarrolla íntegramente al aire libre.

Otra de las decisiones adoptadas es que, durante toda esta semana, el alumnado no pernocte en las instalaciones de Arkaute, teniendo en cuenta las elevadas temperaturas que se pueden llegar a alcanzar en las zonas de dormitorios.

Esta situación está prevista abordarla esta misma semana con la instalación de climatizadores portátiles en todas las zonas de dormitorios, a fin de afrontar posibles nuevos episodios de altas temperaturas este verano. En este sentido, la Academia tiene ya previstos trabajos de carácter estructural para la mejora de la climatización en la zona de internado.

Además, el centro ha realizado un inventario de refugios climáticos dentro de sus instalaciones para que tanto el alumnado como el personal puedan utilizarlos como alternativa a las zonas no climatizadas.