Acambi celebra este lunes, 5 de enero, su tradicional Roscón de Reyes Solidario en Bilbao

Cartel del Roscón de Reyes Solidario en Bilbao
Cartel del Roscón de Reyes Solidario en Bilbao - ACAMBI
Europa Press País Vasco
Publicado: domingo, 4 enero 2026 9:37
Seguir en

BILBAO 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

Acambi, Asociación de Cáncer de Mama y/o Ginecológico de Bizkaia, celebrará este lunes, 5 de enero, su tradiciónal Roscón de Reyes Solidario en el barrio bilbaíno de Basurto.

Esta iniciativa solidaria a favor de Acambi se desarrollará a partir de las 12.00, en la plaza Aita Donosti y este Roscón Solidario es posible gracias a la Asociación de Comerciantes de Basurto y a Kaiku "por endulzar el día con sus batidos de chocolate", según ha informado Acambi.

La Asociación de Cáncer de Mama y/o Ginecológico de Bizkaia ha manifestado que comparten "con ilusión" este Roscón solidario a favor de Acambi, a un euro la ración, y ha destacado que "juntos, un pequeño gesto puede significar mucho". "Os esperamos con el corazón lleno de ilusión para celebrar este día tan especial", han agregado desde Acambi.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado