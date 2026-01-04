Acambi celebra este lunes, 5 de enero, su tradicional Roscón de Reyes Solidario en Bilbao

Cartel del Roscón de Reyes Solidario en Bilbao - ACAMBI

BILBAO 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

Acambi, Asociación de Cáncer de Mama y/o Ginecológico de Bizkaia, celebrará este lunes, 5 de enero, su tradiciónal Roscón de Reyes Solidario en el barrio bilbaíno de Basurto.

Esta iniciativa solidaria a favor de Acambi se desarrollará a partir de las 12.00, en la plaza Aita Donosti y este Roscón Solidario es posible gracias a la Asociación de Comerciantes de Basurto y a Kaiku "por endulzar el día con sus batidos de chocolate", según ha informado Acambi.

La Asociación de Cáncer de Mama y/o Ginecológico de Bizkaia ha manifestado que comparten "con ilusión" este Roscón solidario a favor de Acambi, a un euro la ración, y ha destacado que "juntos, un pequeño gesto puede significar mucho". "Os esperamos con el corazón lleno de ilusión para celebrar este día tan especial", han agregado desde Acambi.