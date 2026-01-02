Acambi celebrará este lunes, 5 de enero, su tradicional Roscón de Reyes Solidario en Bilbao

Cartel del Roscón de Reyes Solidario en Bilbao - ACAMBI

BILBAO 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

Acambi, Asociación de Cáncer de Mama y/o Ginecológico de Bizkaia, celebrará el lunes, 5 de enero, su tradiciónal Roscón de Reyes Solidario en el barrio bilbaíno de Basurto.

Esta iniciativa solidaria a favor de Acambi se desarrollará a partir de las 12.00, en la plaza Aita Donosti y este Roscón Solidario es posible gracias a la Asociación de Comerciantes de Basurto y a Kaiku "por endulzar el día con sus batidos de chocolate", según ha informado Acambi.

La Asociación de Cáncer de Mama y/o Ginecológico de Bizkaia ha manifestado que comparten "con ilusión" este Roscón solidario a favor de Acambi, a un euro la ración, y ha destacado que "juntos, un pequeño gesto puede significar mucho". "Os esperamos con el corazón lleno de ilusión para celebrar este día tan especial", ha agregado.

BARAKALDO

Además, un día antes, en la localidad vizcaína de Barakaldo, Intervención Solidaria y la Asociación de Comerciantes de San Vicente (Sanbi Dendak) celebrarán, por primera vez, un Roscón de Reyes Solidario a favor de Acambi.

En concreto, está previsto para el domingo a las once de la mañana en la Plaza de la Anteiglesia y todo lo recaudado se destinará a Acambi para apoyar su lucha contra el cáncer de mama. Las personas que se acerquen podrán disfrutar por dos euros una ración de roscón más un euro un chocolate.