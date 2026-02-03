Activado este miércoles el aviso amarillo en la costa vasca por mareas muy vivas

Archivo - Oleaje en San Sebastián - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco ha activado para este miércoles el aviso amarillo por riesgo de impacto en la costa del oleaje debido a la previsión de marea muy viva.

Según ha informado, el aviso se mantendrá activo desde las cinco hasta las siete de la mañana de este miércoles, con una altura de ola significante que rondará los 2 metros y un periodo 15 segundos. La pleamar será a las 6.11 horas, con una marea estimada de 4,98 metros.

La marea será muy viva (4,98 metros), por lo que, además de los rebases en la primera línea de costa, también se pueden dar en otras zonas inundables exclusivamente por la marea, ha explicado Seguridad.