Activado el Tren Playero Miranda de Ebro-San Sebastián con circulaciones diarias durante el verano

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SAN SEBASTIÁN 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Renfe ha activado el Tren Playero Miranda de Ebro-San Sebastián, que circula todos los días durante la época estival desde la ciudad burgalesa a las 08.13 y llega a la estación donostiarra a las 10.48 horas. "Las playas de la Concha y Zurriola están próximas a la estación de tren, de modo que los viajeros pueden desplazarse hasta ellas con facilidad", han destacado desde Renfe en un comunicado.

El viaje de regreso sale de la terminal donostiarra a las 20.33 horas, para llegar a Miranda a las 23.03 horas. El servicio del Tren Playero se prestará parcialmente por carretera debido a las obras de mejora que Adif está acometiendo en la zona.

El trayecto entre Araia y San Sebastián se realizará por carretera en ambos sentidos los días 25 y 26 de julio, del 15 al 19 de agosto y el 29 y 30 de ese mismo mes. También se hará por carretera entre Andoain y San Sebastián en ambos sentidos del 27 de julio al 14 de agosto, y del 20 al 28 de ese mismo mes.