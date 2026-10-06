Activan el aviso amarillo por lluvias intensas para este martes y miércoles

Archivo - Varias personas intentan sujetar sus paraguas - Álvaro Ballesteros - Europa Press - Archivo

BILBAO 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Seguridad del Gobierno vasco ha activado el aviso amarillo por lluvias intensas para este martes y miércoles, en ambos casos desde las 15.00 a las 24.00 horas.

En el aviso para este martes, se advierte de que se podrían superar los 15 l/m2 en una hora. Se esperan chubascos moderados y tormentosos, con posibilidad de ser localmente fuertes.

El aviso amarillo también se ha activado por este miércoles por precipitaciones intensas y se podrían alcanzar los 15 l/m2 en una hora en puntos de la vertiente cantábrica. Los chubascos serán moderados y tormentosos, con probabilidad de ser localmente fuertes.