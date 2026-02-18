La actividad financiadora de Elkargi alcanza la cifra récord de 480 millones en 2025, con un crecimiento del 15,5%

BILBAO 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

Elkargi ha cerrado el ejercicio 2025 con un crecimiento del 15,5% tras superar su actividad financiadora los 480 millones de euros, una cifra "récord", de los que un 40% se ha destinado a proyectos de inversión.

Este balance del pasado año ha sido dado a conocer este miércoles en una rueda de prensa celebrada en Bilbao ofrecida por el presidente de Elkargi, Lander Artetxe, y el director general, Zenón Vázquez.

Los responsables de Elkargi han destacado que el año ha sido "histórico" por su volumen de financiación, con un total de 4.000 operaciones cerradas y enero ha sido "prometedor" con una cifra de 48 millones en su actividad financiadora.

Según han señalado, el pasado año ha sido, en general, "bueno" para las empresas, excepto ciertas circunstancias y han remarcado que se está ante una gran transformación principalmente de la industria "para afrontar el corto plazo en el que la competitividad se va a convertir en la palabra clave".

Desde Elkargi han subrayado que hay sectores con una caída de pedidos importante que "hace preocupar su futuro" y, ante este coyuntura, consideran clave la gestión y ganar tamaño. En concreto, en relación a la industria, han señalado que "avanza", pero que lo hace "bajo una precisión creciente" y hay "muchas pymes que están al límite".

Por sectores, se aprecia un "claro liderazgo" del ámbito servicios, que ya representa la mitad del total de su actividad y supera los 220 millones tras crecer un 47%. La industria mantiene un "avance sólido" que consolida su peso, aportando el 29% de la actividad.

El comercio duplica su volumen con un crecimiento del 4%, mientras que construcción (11%), Hostelería (6%) transporte (2%) y el sector primario(1%) registran igualmente "un repunte", contribuyendo, según han destacado, "al fortalecimiento general del tejido económico".

Los responsables de Elkargi han subrayado que la actividad financiera de Elkargi se complementa con un "fuerte impulso" a la formación dirigida a ejecutivos y responsables financieros, con el objetivo de mejorar la gestión empresarial como "elemento clave para la sostenibilidad y el crecimiento".

Durante el último año, más de 1.000 profesionales han pasado por sus programas y, paralelamente, la actividad de consultoría financiera creció con la realización de 250 proyectos en 2025.