La actividad industrial de Euskadi aumenta un 0,8% interanual en noviembre y disminuye un 1,0% respecto a octubre

Archivo - Operario en una empresa - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La producción industrial de la Comunidad Autónoma Vasca en noviembre de 2025 ha sido un 0,8% superior a la observada el mismo mes del año anterior, en términos homogéneos de calendario laboral, mientras que en relación con octubre ha disminuido un 1,0%, una vez corregidos los efectos estacionales oportunos, según datos elaborados por Eustat.

Por destino económico de los bienes, la producción de Bienes de consumo presenta un comportamiento interanual negativo en noviembre de 2025, con una caída de la producción del 1,5% para el conjunto del sector. Esta disminución se debe fundamentalmente al comportamiento de los Bienes de consumo no duradero, cuya producción ha disminuido un 3,4%, compensado, en parte, con los Bienes de consumo duradero cuya producción ha aumentado, con respecto a noviembre de 2024, un 6,7%.

Entre los Bienes de consumo duradero se incluye, entre otros, la fabricación de muebles y aparatos domésticos. En los Bienes de consumo no duradero, por su parte, están presentes las actividades de procesado y conservación de alimentos, la fabricación de productos para la limpieza e higiene, los productos farmacéuticos, así como la confección de prendas de vestir.

La producción de Bienes de Equipo, donde se encuadran la fabricación de vehículos de motor, la construcción de locomotoras y material ferroviario y la construcción aeronáutica o naval, ha aumentado un 3,7% con respecto a noviembre del año anterior.

En los Bienes intermedios, donde se incluyen la metalurgia y fabricación de productos metálicos, la industria química y la fabricación de productos de caucho y plástico, la producción ha disminuido un 1,1% en términos interanuales.

La producción de la Energía, por último, ha aumentado en noviembre de 2025 un 2,2% en relación con el mismo mes del año anterior. En este sector se incluyen la producción y el suministro de energía eléctrica y el refino de petróleo.

La evolución interanual en el mes de noviembre de 2025 del Índice de producción industrial ha sido negativa en Álava, con una disminución del 7,9%, atribuible principalmente al descenso de los bienes de equipo (-15,5 %) y de los bienes intermedios (-4,1%). En Bizkaia y en Gipuzkoa, en cambio, la producción ha repuntado interanualmente un 4,0% y un 2,4%, respectivamente.

A un nivel más desagregado, entre los sectores con más peso en la industria de Euskadi, los que han presentado en el mes de noviembre de 2025 un mayor aumento en la producción en términos interanuales han sido Maquinaria y equipo con un incremento del 3,1%, Material de transporte con un 2,7% y Metalurgia y productos metálicos con un incremento del 0,6%.

En sentido opuesto, el sector de Madera, papel y artes gráficas ha sufrido una reducción interanual de la producción del 4,2% y el sector de Energía eléctrica, gas y vapor del 2,9%.