El acusado por el asesinato de Maialen escribió "la he liado" en un mensaje enviado a un amigo tras el crimen

La Audiencia Provincial de Álava acoge este miércoles la tercera de la vista oral de este caso - IÑAKI BERASALUCE-EUROPA PRESS

VITORIA, 6 May. (EUROPA PRESS) -

Un amigo del acusado por el asesinato de Maialen ha afirmado que el presunto homicida le escribió un mensaje diciendo "la he liado" y "se ha liado gorda" en la mañana posterior al crimen, cometido el 27 de mayo de 2023 en Vitoria-Gasteiz.

La Audiencia Provincial de Álava acoge este miércoles la tercera jornada de la vista oral del caso en torno a este crimen, en el que Maialen murió tras ser acuchillada en 13 ocasiones cuando se encontraba embarazada de mellizas.

Uno de los testigos que ha declarado en esta tercera jornada del juicio es una persona que trabajó durante un tiempo cuidando la casa y a la hija de la pareja cuando esta vivía en un chalé en Miramar, en la Comunidad Valenciana, y que posteriormente mantuvo una relación de amistad con J.R.

Según ha explicado, nunca llegó a ver borracho al acusado, aunque sí consumía pequeñas cantidades de alcohol, ni tampoco observó que tomara drogas o que pareciera bajo el efecto de dichas sustancias en ningún momento.

"MUY OBSESIONADO"

En sus conversaciones con J.R. el tema recurrente eran los lamentos de este porque "sufría mucho" por los problemas que tenía con su esposa, ya que la relación "no iba bien". Este testigo ha afirmado que el acusado estaba "muy obsesionado" con Maialen.

Además, ha confirmado que, el 28 de mayo a las diez de la mañana, horas después del crimen, J.R. le envió un mensaje diciendo "la he liado" y "se ha liado gorda", y que también le pidió si podía hacerle el favor de ofrecerle un lugar en el que dormir, a lo que él se negó porque residía en una habitación muy pequeña.

800 EUROS EN METÁLICO POR UN TAXI

También ha declarado el taxista que el día 28 de mayo por la tarde recogió a J.R., que se identificó como 'Álvaro' al contratar el servicio, para trasladarle hasta Valencia. El joven le explicó que tenía que estar a primera hora de la mañana en Valencia y que por eso se veía obligado a ir en taxi. El acusado pagó en billetes de 50 euros los 800 euros que tuvo que abonar por adelantado para contratar un trayecto de estas características.

El taxista ha explicado que cuando se presentó ante él, portando una mochila, J.R. tenía aspecto de haber estado "de fiesta", y que se quedó dormido poco después de que salieran de Vitoria-Gasteiz.

ARRESTADO EN EL PEAJE

Un poco más adelante --según ha declarado-- le avisaron por Radio Taxi de que la persona a la que llevaba estaba siendo buscada por la Ertzaintza, aunque no le precisaron el motivo. La persona que le dio el aviso le pidió que compartiera su ubicación en tiempo real por GPS, y le advirtió de que la Policía los interceptaría más adelante. El arresto se produjo en el peaje de Aragón, en el que la Guardia Civil aprovechó la parada del vehículo para sacar al acusado y detenerlo.

Otro de los testigos que ha prestado declaración ha sido el encargado del hostal en el que se alojó el acusado después del crimen.

Según ha explicado, el joven "no se mostraba incoherente ni hablaba raro", y se tomó un café antes de ir a la habitación porque "le dolía algo". En todo caso, volvió a salir entre las 23.00 y 24.00 horas, según ha indicado, tras lo que ha reiterado que se comportaba con normalidad y que "no estaba para nada borracho ni drogado".