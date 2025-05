El acusado del crimen de 5 hombres en Bilbao niega haber matado a un varón en octubre de 2021 y dice que fue utilizado

Admite que ha sido "ladrón y estafador", pero "nunca ha agredido a nadie": "El bobo de la trampa fui yo"

El acusado de matar a cinco varones en Bilbao ha negado este miércoles, en el primer juicio al que se enfrenta por el supuesto asesinato de un hombre en octubre de 2021, ser el autor de crimen, y ha asegurado que fue "utilizado" porque él solo recibía bizums, transferencias y hacia extracciones en cajeros.

La Sección Sexta de la Audiencia de Bizkaia celebra desde este miércoles el juicio con jurado popular contra el acusado de matar a cinco hombres en la capital vizcaína, que ya cuenta con una condena, en sentencia firme, de 10 años de cárcel por intento de asesinato a otro hombre con el que había quedado a través de una aplicación de citas en diciembre de 2021, y otra de dos años y tres meses por un delito continuado de estafa.

Durante su declaración, el acusado ha negado ser autor de los delitos de homicidio o asesinato, y solo ha reconocido que recibía bizums, transferencias, hacia extracciones en cajeros y "nunca" se interesó por lo que pudo haber pasado con las víctimas. Además, ha asegurado que "quiere pagar por lo que ha hecho", pero "no por lo que no ha hecho".

Según su testimonio, él trabajaba con otras cuatro personas, si bien dos se encargaban de ir a los domicilios. También ha asegurado que él se limitaba a ser "tarjetero" junto a una cuarta persona. "No me interesaba lo que hacían, solo me interesaba el dinero", ha apuntado.

En encausado ha insistido en que, a lo largo de su vida, ha sido ladrón y estafador. "Pero nunca he agredido a nadie. El bobo de la trampa fui yo. Fui utilizado", ha añadido

En este nuevo juicio, en el que el acusado se sienta por primera vez en el banquillo acusado de asesinato, la Fiscalía solicita para el acusado una condena de 16 años y tres meses de prisión por homicidio, estafa continuada y hurto leve, mientras que la acusación particular y la acusación popular ejercidas por la Asociación de gais, lesbianas, transexuales y bixesuales del País Vasco (Gehitu) piden 39 años por un delito de asesinato con la agravante, entre otras, de actitud discriminatoria con el colectivo LGTBI. Su abogado solicita su absolución al sostener que falta pruebas.

El encausado, que se encuentra ingresado en la prisión de Basauri cumpliendo condena, ha sido investigado por su supuesta implicación en al menos cinco muertes de hombres a los que había citado en una aplicación de encuentros sexuales para hombres y por su relación con una banda que robaba tarjetas de crédito.

