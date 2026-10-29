Adela exige "respuestas ágiles, cuidados continuados y coordinación efectiva" para los enfermos de ELA

BILBAO 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La federación Adela Euskal Herria ha exigido que los derechos reconocidos en la llamada 'ley ELA', de cuya aprobación se cumplen dos años, se traduzcan en "apoyos reales, suficientes y accesibles en el momento en que se necesitan". Así, ha demandado "respuestas ágiles, cuidados continuados y coordinación efectiva" entre administraciones.

En un comunicado con motivo del segundo aniversario de la Ley 3/2024, de 30 de octubre, Adela Euskal Herria, miembro fundador de la Confederación Nacional de Entidades de ELA (ConELA), ha destacado que su aprobación fue "un avance histórico", pero "el reconocimiento legal no basta".

Así, considera "imprescindible" que esos derechos se traduzcan en "apoyos reales, suficientes y accesibles en el momento en que se necesitan". Según ha advertido, la rapidez con la que avanza la ELA exige "respuestas ágiles, cuidados continuados y una coordinación efectiva entre las administraciones sanitarias y sociales".

Para la Federación de Esclerosis Lateral Amiotrófica, "dos años después, el reto sigue siendo hacer efectiva la ley y, aunque se han abierto "nuevas oportunidades para mejorar la atención y la protección social", persisten "importantes desafíos para garantizar que las personas con ELA en situación de dependencia extrema puedan acceder a los cuidados que necesitan sin barreras económicas ni demoras incompatibles con la evolución de la enfermedad".

Según ha apuntado, en Euskadi "esta realidad requiere también respuestas coordinadas entre el Gobierno Vasco, Osakidetza, las diputaciones forales y los ayuntamientos" y el acceso a las prestaciones, la atención domiciliaria, la fisioterapia y el reconocimiento de la dependencia y la discapacidad "deben responder a las necesidades de las personas, independientemente del territorio histórico en el que residan".

La federación vasca ha planteado diez "prioridades para avanzar en el derecho reconocido al derecho efectivo", entre ellas, eliminar el copago en las prestaciones destinadas a personas con dependencia extrema (Grado III+), así como avanzar hacia una prestación mínima de 3.200 euros mensuales y permitir la compatibilidad de las ayudas para cuidados familiares, ayuda a domicilio y asistencia personal, conforme al marco normativo aplicable.

También ha demandado evitar que las familias tengan que adelantar el coste de los cuidados, garantizar un equipo rehabilitador "de cercanía" desde Osakidetza que haga efectiva su cobertura en los tres territorios vasco, y asegurar los cuidados domiciliarios las 24 horas del día cuando sean necesarios.

Otras de sus demandas son establecer procedimientos sociosanitarios preferentes adaptados a la rápida evolución de la ELA para que "las resoluciones no lleguen tarde", impulsar la formación especializada de los profesionales de atención, proteger el suministro eléctrico imprescindible para los dispositivos médicos vitales y establecer medidas de apoyo para afrontar su coste, garantizar derechos de cotización a los familiares cuidadores y facilitar su formación y reincorporación laboral tras los períodos dedicados a los cuidados.