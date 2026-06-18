Adif licita por dos millones de euros las obras para suprimir un paso a nivel en la localidad alavesa de Pobes

La actuación incrementará las condiciones de seguridad - ADIF

VITORIA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Adif ha licitado, por importe superior a los dos millones de euros, un contrato para la supresión del paso a nivel de la línea ferroviaria Bilbao-Casetas ubicado en la localidad de Pobes (Álava), en el término municipal de Ribera Alta.

La supresión del paso, ubicado cerca de la estación ferroviaria de Pobes, se realizará mediante la construcción de un paso inferior peatonal -al que se accederá por rampas- que favorecerá la permeabilidad y la movilidad en el municipio.

Este paso tendrá una anchura de 2,50 metros y cada tramo de rampa contará con un descansillo con una longitud de 2 metros, según ha informado Adif en un comunicado.

El tramo de cruce bajo las vías se plantea mediante un cajón empujado de 3,5 metros de anchura y 3,25 m de altura. La salida del paso inferior se realizará mediante rampas metálicas que permitirán alcanzar la cota de la pasarela que cruza el Río Bayas y la nueva variante de la carretera A-2622.

Este proyecto se enmarca en el convenio de cooperación y financiación suscrito entre Adif y la Diputación Foral de Álava, con objeto de suprimir los pasos a nivel de las localidades alavesas de Pobes y Manzanos.

Según este acuerdo, la Diputación asume los proyectos de mejora de las carreteras A-2622 (paso de Pobes) y A-4342 (paso de Manzanos), mientras que Adif se encarga de los proyectos para suprimir estos dos pasos a nivel, si bien la totalidad de los proyectos se financiará a partes iguales por los firmantes del acuerdo.

La actuación incrementará las condiciones de seguridad de las infraestructuras de transporte para los tráficos viario y ferroviario y para los peatones en estos municipios.