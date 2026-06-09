Adjudicadas por 2,5 millones de euros las obras de rehabilitación del Puente Internacional de Irun (Gipuzkoa) del Topo - ETS

SAN SEBASTIÁN 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El departamento de Movilidad Sostenible del Gobierno Vasco, a través del ente público Euskal Trenbide Sarea (ETS), ha adjudicado a Construcciones Moyúa S.L., por 2,5 millones de euros y un plazo de 16 meses, las obras de rehabilitación del Puente Internacional de Irun del Topo (Gipuzkoa), que comenzarán a ejecutarse en otoño.

El puente Internacional de Irun cruza sobre el río Bidasoa y une la ciudad fronteriza con el término municipal de Hendaia. En 2025, la Línea Lasarte Oria / Donostia-San Sebastían / Hendaia fue el modo de transporte elegido por casi 19 millones de personas.

Esta actuación es producto del estudio y análisis que ETS realiza en la red ferroviaria que gestiona en Gipuzkoa y Bizkaia. Así, con el fin de corregir las diferentes patologías y deficiencias observadas en los trabajos de inspección previos, el proyecto recoge en su fase inicial el refuerzo de las cimentaciones de las pilas P1 y P4.

Posteriormente, se continuará con la reparación del viaducto, mediante andamios apoyados en las cimentaciones que servirán además de acopio para el material de las reparaciones.

Los trabajos de rehabilitación consistirán principalmente en la protección frente a la carbonatación de los elementos de hormigón, la eliminación de vegetación y superficies calcificadas, el rejuntado y la reconstrucción de sillares dañados y la reposición de la barandilla. También se llevará a cabo la renovación de la vía del tramo y la impermeabilización del tablero.