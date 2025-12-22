La administración de la donostiarra plaza José María Sert reparte 60.000 euros del séptimo quinto premio

Dos niñas del Colegio de San Ildefonso, cantan el primer premio de la Lotería de Navidad, durante la celebración del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025, en el Teatro Real, a 22 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

SAN SEBASTIÁN 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La administración número 5 de San Sebastián ha vendido parte del número 41.716, agraciado con el séptimo de los ocho quintos premios del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad y dotado con 60.000 euros a la serie.

El número se ha cantado a las 13.25 horas en el octavo alambre de la novena tabla y entre las localidades que lo han distribuido se encuentra la capital guipuzcoana, donde la administración de la plaza José María Sert tenía asignada una serie.

Desde la Administración han explicado a Europa Press que ha sido una serie entera del 41.716 que se ha vendido en su totalidad en ventanilla, y al ser de las primeras que llegó al establecimiento se vendió "rápido", aunque no conocen quién puede haber adquirido los décimos: "tanto de Donostia como de fuera".

Así, su propietaria se ha mostrado "muy ilusionada" por haber podido repartir este premio "a diez afortunados" porque, tal y como ha recalcado, "la cosa es repartir premios".