El aeropuerto de Bilbao alcanza en agosto los 807.449 pasajeros, casi un 19% más que en 2025

Archivo - Imagen del aeropuerto de Loiu (Bizkaia) - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El aeropuerto de Bilbao ha alcanzado un total de 807.449 pasajeros en agosto, lo que supone un 18,9% más que en el mismo mes del año anterior, según datos de Aena hechos públicos este martes.

La cifra de pasajeros comerciales domésticos ascendió un 10,6%, hasta los 369.564 viajeros, mientras el pasaje internacional se incrementó en agosto un 27,2%, hasta alcanzar 437.204. La operativa aérea creció en agosto, con 5.620 movimientos de aterrizaje y despegue, un 13,7% más.

Entre enero y agosto, se contabilizaron 38.039 movimientos de aeronaves, un 5,2% más que en el mismo periodo del año pasado. El aeropuerto registró un total de 5.175.201 pasajeros, con un alza interanual del un 10,9%.