Aeropuerto de Bilbao cierra octubre con 713.473 pasajeros, un 5,9% más que en el mismo mes de 2025

BILBAO 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Aeropuerto de Bilbao ha cerrado octubre con un total de 713.473 pasajeros, lo que supone una subida del 5,9% respecto a octubre de 2025.

Según ha informado Aena, en cuanto a la tipología de los viajes en el Aeropuerto situado en Loiu (Bizkaia), la cifra de pasajeros comerciales domésticos cae un 6,9%, hasta los 345.522 viajeros; mientras que el del pasaje internacional crece en octubre un 21,8%, hasta alcanzar los 366.736 pasajeros comerciales. La operativa aérea también ha crecido en octubre, con 5.354 movimientos de aterrizaje y despegue, un 2,9% más.

Desde enero, 'La Paloma' ha alcanzado los 48.908 movimientos de aeronaves, un 5,3% más que en el mismo periodo del año pasado. El aeropuerto vizcaíno en estos 10 meses de 2026, ha registrado un total de 6.639.269 pasajeros, un 10,4% más que en el mismo periodo de 2025.