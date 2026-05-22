El Aeropuerto de Bilbao contabiliza 30 operaciones comerciales relacionadas con las finales de rugby

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BILBAO 22 May. (EUROPA PRESS) -

El Aeropuerto de Bilbao ha contabilizado un total de 30 operaciones comerciales relacionadas con las dos finales europeas de rugby de clubes que se disputarán en la capital vizcaína, según han informado a Europa Press fuentes de Aena.

De la treintena de vuelos, 26 corresponden a chárter y cuatro son adicionales de la aerolínea Aer Lingus en Dublín, programados desde el miércoles hasta el domingo.

El grueso de la operativa está previsto para el sábado, con siete llegadas y diez salidas chárter, la mayoría procedentes de Dublín, pero también desde Burdeos, Montpellier, Londres y Belfast, han detallado las mismas fuentes.

La final de la EPCR Challenge Cup 2026 enfrentará al Montpellier Hérault Rugby y Ulster Rugby a partir las 21.00 horas de este viernes, mientras que la final de la Investec Champions Cup 2026, entre los equipos Leinster Rugby y Union Bordeaux Bègles, se jugará a las 15.45 horas del sábado.