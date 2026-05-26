El Aeropuerto de Bilbao estrenará conexiones con Roma, Venecia, Nápoles y Turín en la temporada de invierno

Archivo - Roma (Italia) - FREDERIC LE FLOC H / DPPI / AFP7 / Europa Press

BILBAO 26 May. (EUROPA PRESS) -

Vueling estrenará conexiones desde el Aeropuerto de Bilbao con Roma, Venecia, Nápoles y Turín en la próxima temporada de invierno, además de aumentar las frecuencias a Milán. De esta forma, añade más de 100.000 asientos adicionales, a la venta desde este martes, que conectarán Bilbao e Italia el próximo invierno.

En un comunicado, el director de red y estrategia de Vueling, Jordi Pla, ha afirmado que Bilbao es una base "estratégica" para la compañía y, por ello, ahora refuerza su conectividad internacional con Italia para este invierno, sumando más de 100.000 asientos adicionales, que "consolidan el liderazgo de la compañía en su segunda base en España".

Las nuevas rutas suman cerca de 89.000 asientos desde Bilbao hacia estos cuatro destinos durante la temporada de invierno. La ruta Bilbao-Roma, que hasta ahora estaba disponible hasta el 13 de septiembre, se mantendrá operativa también durante toda la temporada de invierno. A partir del 25 de octubre dispondrá de cuatro frecuencias semanales los lunes, miércoles, viernes y domingos.

La conexión con Venecia contará con tres frecuencias cada semana --jueves, viernes y domingo-- a partir del 25 de octubre. La ruta con Nápoles empezará a volar a partir del 4 de diciembre también con tres frecuencias semanales los lunes, viernes y domingos.

Finalmente, la conexión con Turín estará disponible a partir del 25 de octubre con dos frecuencias semanales los jueves y los domingos. Además de las nuevas conexiones, Vueling reforzará también su operativa entre Bilbao y Milán, que pasará a contar con siete frecuencias semanales --un vuelo todos los días-- y más de 55.000 asientos.