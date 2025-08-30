Los aeropuertos vascos tienen programados 484 vuelos durante este fin de semana de operación retorno

BILBAO 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los aeropuertos vascos tienen programados para este último fin de semana de agosto, en la operación retorno de vacaciones, un total de 484 vuelos, de los que el 88% corresponden a la terminal vizcaína de Loiu, según los datos facilitados por Aena a Europa Press.

Así, el Aeropuerto de Bilbao acogerá 427 vuelos desde este pasado viernes, hasta el próximo domingo, día 31. El viernes fue el día con mayor tráfico, con 156 vuelos, seguido del domingo, con 142. Este sábado hay previstos 129.

Por su parte, el Aeropuerto de San Sebastián tiene programados 40 vuelos, de ellos 15 el viernes, 11 este sábado y otros 14 el domingo. Por el Aeropuerto de Vitoria pasarán en los próximos días 17 vuelos, tres lo hicieron el viernes, siete el sábado y también siete el domingo.

En comparación con el último fin de semana de agosto del pasado año, este ejercicio se fletarán siete vuelos menos en Euskadi. En concreto, en el Aeropuerto de Loiu se operará un vuelo más que el año pasado en estas mismas fechas, en el Aeropuerto de Foronda habrá una operación menos, y en el de Hondarribia siete menos que del viernes 30 de agosto al domingo 1 de septiembre de 2024.