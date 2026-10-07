Afectados vascos por el amianto creen que la UE actuará con "medidas cada vez más duras" con los productos químicos

Parlamento Europeo - Philippe Stirnweiss/EU Parliamen / DPA

BILBAO, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La asociación vasca de víctimas de Amianto (Asviamie) cree que Europa actuará, como lo ha hecho con el amianto, con "medidas cada vez más duras" en el caso de la exposición laboral a químicos usados en sectores como la fabricación de baterías, la siderurgia, la industria química y el textil.

El Parlamento Europeo ha aprobado este pasado martes endurecer los límites de exposición de los trabajadores a sustancias peligrosas utilizadas en sectores como la fabricación de baterías, la siderurgia, la industria química y el textil, además de reforzar las medidas de protección cuando no sea posible reducir suficientemente el contacto con estos compuestos.

En el caso del amianto, ya se estableció, a través de una directiva europea trasladada a la legislación de cada país, la reducción a una décima parte del valor límite de exposición profesional vinculante de 0,1 fibras por centímetro cúbico, quedando ahora en 0,01 fibras/cm3. Además, los Estados miembros deben implementar sistemas de medición basados en técnicas más precisas, así como una serie de obligaciones preventivas.

El portavoz de Asviamie, Jon García, ha afirmado, en declaraciones a Europa Press, que la directiva europea referida al amianto, transpuesta a la legislación estatal, establece "unos mínimos mucho más estrictos" que los aprobados por la Eurocámara para la fabricación de baterías, la siderurgia, la industria química y el textil, y ha asegurado que, en el caso de los químicos cuyos límites se han endurecido, "se repite un poco la película y el proceso que se ha seguido con el amianto".

En este sentido, ha recordado que, respecto al amianto, "primero se establecieron unos límites" y, con posterioridad", se fueron endureciendo en la medida que había gente afectada".

"LO OCURRIDO CON EL AMIANTO"

Según ha indicado, los productos para los que se han endurecido los límites de exposición "aún son legales", mientras que el amianto está prohibido, por lo que únicamente se realizan trabajos para eliminarlo.

No obstante, ha incidido en que la medida adoptada este martes "recuerda lo ocurrido con el amianto", cuando "a través de los años", se han ido tomado "medidas cada vez más duras".