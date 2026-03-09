Afesa cumple su 40º aniversario superando los 60 millones de facturación y las 180 personas en plantilla

BILBAO 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

Afesa Medio Ambiente cumple su 40 aniversario en un momento en el que su facturación supera los 60 millones y cuenta con 180 personas en plantilla, según ha informado la empresa en un comunicado.

Esta compañía de ingeniería medioambiental, con sede en Derio (Bizkaia), está especializada en el tratamiento, gestión y valorización de suelos y residuos, así como en la recuperación de espacios degradados.

Afesa Medio Ambiente celebrará el próximo jueves 12 de marzo su 40º aniversario con un evento que tendrá lugar en el Palacio Euskalduna de Bilbao y que reunirá a representantes institucionales, empresas del sector y agentes clave del ámbito industrial y medioambiental de Euskadi.

Fundada a mediados de los años 80, fruto de la unión de varias empresas industriales que compartían confianza mutua y una profunda vocación industrial, ha desarrollado durante estas cuatro décadas proyectos clave de investigación y descontaminación de suelos, desmantelamiento de grandes instalaciones industriales y gestión avanzada de residuos contribuyendo de forma decisiva a la innovación y al desarrollo sostenible del tejido industrial vasco y estatal.

El director general de Afesa Medio Ambiente, Jon Viteri, ha manifestado su satisfacción por la trayectoria de la empresa y ha destacado que la nueva etapa que se abre ahora se centrará en la innovación y el compromiso medioambiental como "reto futuro".

Según ha explicado, en la actualidad, la compañía ha dado un nuevo paso adelante con una estrategia integral de ingeniería, remediación de suelos y aguas, valorización de residuos, y "un gran impulso" a su política de innovación. Todo ello, con el "eje clave" de personal de alta cualificación, integración de los procesos más complejos y "asumiendo el riesgo de un proyecto diferencial".

Además, esta apuesta se realiza con un "alto" nivel de inversión en activos fijos, con más de 60 millones de facturación y con un total de 180 personas en plantilla.