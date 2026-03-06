Agencias de Bidaikide trabajan para reubicar a viajeros tras las cancelaciones de vuelos en Oriente Próximo

SAN SEBASTIÁN 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La asociación de agencias de viaje de Gipuzkoa, Bidaikide, ha señalado que estos comercios trabajan "intensamente" para reubicar a viajeros tras las cancelaciones de vuelos que afectan a rutas con Oriente Próximo, así como a itinerarios hacia Asia y Oceanía, que utilizan los grandes 'hubs' del Golfo como puntos de conexión.

En un comunicado, desde Bidaikide han explicado que en los últimos días han registrado "un número relevante de cancelaciones y modificaciones en itinerarios vinculados a destinos de Oriente Próximo", una situación que "está afectando especialmente a viajes con destino a países como Omán, Jordania o Dubái, así como a itinerarios que incluyen escalas en los principales hubs aéreos de la región".

A ello han añadido que "muchos vuelos que conectan Europa con Asia y Oceanía utilizan aeropuertos como Doha, Dubái o Abu Dabi como puntos estratégicos de conexión" y, como consecuencia, "numerosas rutas internacionales están viéndose alteradas, lo que está provocando cambios en itinerarios, cancelaciones y reprogramaciones de vuelos que afectan a viajeros con destinos finales en distintos continentes".

Ante esta situación, las agencias de Bidaikide están trabajando "intensamente" para gestionar las incidencias que se están produciendo.

"Los equipos de las agencias están tramitando reubicaciones en vuelos alternativos, cambios de itinerario y cancelaciones cuando es necesario, con el objetivo de ofrecer soluciones a los viajeros y minimizar en la medida de lo posible el impacto en sus planes de viaje", han explicado las mismas fuentes.

Además, han precisado que, en estos momentos, "la prioridad inmediata es atender a los pasajeros que debían volar en estos días. Miles de viajeros/as se han visto afectados por la cancelación o modificación de rutas, por lo que las agencias están centrando sus esfuerzos en garantizar su regreso y proporcionar información actualizada sobre las opciones disponibles".

Desde Bidaikide han subrayado "el papel clave de las agencias de viajes en la gestión de este tipo de situaciones imprevistas, actuando como intermediarias entre aerolíneas, proveedores y clientes para encontrar alternativas viables y acompañar a los viajeros durante todo el proceso de reorganización de sus viajes".

Por último, han asegurado que las agencias "continúan monitorizando la evolución de la situación y manteniendo contacto permanente con compañías aéreas y operadores turísticos para trasladar a los viajeros cualquier actualización relevante y seguir ofreciendo las mejores soluciones posibles".