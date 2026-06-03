Los agentes forales fallecidos iban a un encuentro en Iurreta para probar material tras ser invitados por la Ertzaintza

Archivo - Imagen de archivo de un agente de Policía Foral - EDUARDO SANZ - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los policías forales fallecidos este martes en un accidente de tráfico en Elgoibar (Gipuzkoa) se dirigían a un encuentro en el centro policial de Iurreta, al que habían sido invitados por la Ertzaintza.

En un comunicado, el departamento de Seguridad ha trasladado su afecto y solidaridad a la Policía Foral de Navarra, después de que cinco agentes forales hayan muerto en la AP-8 al colisionar la furgoneta en la que viajaban con un camión cisterna.

Según ha informado Seguridad, los cinco agentes fallecidos se dirigían, invitados por la Ertzaintza, a un encuentro para probar diversos materiales en el centro policial de Iurreta.

La Ertzaintza, y el departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, han lamentado profundamente el accidente de tráfico en el que han fallecido cinco agentes forales y, al mismo tiempo, han trasladado su afecto y solidaridad a las familias de las personas fallecidas, así como a la Policía Foral de Navarra y al Gobierno de Navarra.

El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, también ha trasladado personalmente sus condolencias a la consejera de Interior, Función Pública y Justicia del Gobierno de Navarra.

La Ertzaintza, por su parte, ha puesto en marcha una investigación para esclarecer las circunstancias del "fatal" accidente en el que han fallecido los cinco agentes y el conductor del camión ha resultado herido.