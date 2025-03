Agirregoitia (PNV) apuesta por buscar nuevos aliados en América Latina, Canadá, Asia o África para impulsar la industria

Propone "acercarse y cuidar a los que Trump maltrata" y seguir una política de alianzas "que no aísle ni aparte a nadie"

BILBAO, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada del PNV, Oihane Agirregoitia, ha apostado por que Europa busque nuevos aliados en América Latina, Canadá, Asia o África para impulsar la industria y el comercio. En este sentido, ha propuesto "acercarse y cuidar" a todos aquellos a los que el presidente estadounidense "maltrata" y continuar con una política de alianzas "que no aísle ni aparte a nadie".

Agirregoitia ha participado este lunes en la Cumbre por la Democracia y las Libertades organizada en París por la formación política Renaissance, el grupo Renew Europe, así como la Alianza de Liberales y Demócratas por Europa (ALDE) y el Partido Demócrata Europeo (Democrats), del que forma parte el PNV.

El encuentro, en el que ha participado un centenar de eurodiputadas, eurodiputados y representantes de la familia liberal europea, ha sido inaugurado por el primer ministro de Francia, Françóis Bayrou, que ha intervenido por videoconferencia.

También han asistido, entre otros, el vicepresidente de la Comisión Europea, Stéphane Sejourné, el ministro de asuntos europeos francés Benjamin Haddad, la presidenta del grupo Renew Europe, Valerie Hayer, y el secretario general de Democrats, Sandro Gozi.

Según ha informado en un comunicado el PNV, durante la conferencia, que se ha celebrado en la Ciudad Universitaria Internacional de París, se han abordado cuatro temas: la forma de ayudar a Ucrania y las consecuencias de la guerra lanzada por Rusia hace más de tres años, el refuerzo de la seguridad y la defensa europea, cómo impulsar las relaciones internacionales a nivel global, y cómo profundizar en la búsqueda de socios que comparten "valores democráticos ante el auge de populismos y autoritarismos".

La eurodiputada jeltzale ha resaltado "la importancia de impulsar las relaciones internacionales en un momento en el que el sistema multilateral está bajo presión por la guerra en Ucrania y Gaza o el shock provocado por las decisiones del presidente de EEUU.

"La diversidad política nos hace ver las cosas a veces de forma distinta, pero el simple hecho de estar hoy aquí juntos ya marca la diferencia respecto a cómo queremos afrontar los retos", ha dicho, para reivindicar el "sistema multilateral" para "superar desacuerdos, encontrar puntos en común y avanzar juntos".

MULTILATERALISMO Y DIPLOMACIA

Oihane Agirregoitia ha rechazado "la intención de algunos de imponer la ley del más fuerte" porque "va contra los valores como la democracia y la justicia social". "Creemos en el multilateralismo y la diplomacia como herramienta estratégica para abordar los desafíos que tenemos sobre la mesa en materia de industria, comercio, seguridad o derechos humanos y ningún partido. Ningún territorio, ningún Estado o nación pueden responder solos", ha añadido.

En esta línea, ha abogado por la búsqueda de nuevos aliados en América Latina, Canadá, Asia o África para impulsar la industria y el comercio. "Tenemos que mirar más a eso que llaman el sur global. Vivimos en un mundo global y la respuesta tiene que ser global", ha añadido.

Por último, ha propuesto "acercarse y cuidar a todos aquellos a los que Trump maltrata", continuar con una política de alianzas que "no aísle ni aparte a nadie", y mantener "la presión diplomática" para que la Unión Europea mantenga "un liderazgo fuerte" en organismos internacionales. "Tenemos que remar todos en la misma dirección y ser claros con aquellos que no estén dispuestos a sumar en este momento para que no nos impidan avanzar", ha emplazado.