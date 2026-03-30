Agredidas cerca de un millar de mujeres en Euskadi hasta febrero, dos de cada tres atacadas por su pareja o expareja

Archivo - Concentración contra la violencia machista en Bilbao (archivo) - H.Bilbao - Europa Press - Archivo

BILBAO 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un total de 983 mujeres denunciaron en los dos primeros meses del año en Euskadi haber sido víctimas de un delito contra la libertad sexual, agredidas por su pareja o expareja, o atacadas por su entorno familiar, lo que supone un descenso del 0,1% respecto al primer bimestre del pasado año. Dos de cada tres víctimas (68,5%) fueron atacadas por su pareja o expareja.

Por tipo de delito, 105 mujeres denunciaron hasta febrero haber sido víctimas de un delito contra la libertad sexual, igual cifra que en el mismo periodo de 2025, según datos recogidos por el Instituto vasco de la Mujer-Emakunde, a los que ha tenido acceso Europa Press.

Por territorios, destacó el aumento del 57% en las mujeres víctimas de este tipo de delitos en Gipuzkoa (28 en 2025, por 44 este año). En Álava no hubo variación (doce en 2025 y 2026), mientras en Bizkaia experimentaron un descenso del 24,6% (65 casos en enero-febrero del pasado año, por 49 este primer bimestre del año).

Por otro lado, experimentó una caída del 2,9% el número de mujeres que padecieron violencia ejercida por su pareja o expareja, tras contabilizarse 674 atacadas en enero y febrero, por las 694 del mismo periodo del pasado año.

En Gipuzkoa no hubo variación, al repetirse 225 casos. En Bizkaia fueron 320 las mujeres violentadas por su pareja o expareja (-6,4%), mientras en Álava crecieron un 1,5% (127 en 2025, por las 129 de este año).

Por contra, aumentó la violencia intrafamiliar (la ejercida por el entorno familiar de la víctima, exceptuada la llevada cabo por la pareja o la expareja), que alcanzó la cifra de 204 víctimas, lo que supone un 10,3% más que las 185 del año anterior.