Agustín Martínez (Carmen Mola) cree que la sociedad se asoma al abismo si banaliza símbolos y episodios como el nazismo

Aborda en su novela "El Esplendor" la muerte de miles de prisioneros también españoles en Alderney, conocida como 'la isla de Hitler'

El escritor y guionista Agustín Martínez (Lorca, 1975) ve "muy peligroso" quitar importancia a acontecimientos que enseñaron "la peor cara del ser humano" como el nazismo y considera que "cuando se juega con los límites", como "banalizar" determinados símbolos, esta sociedad "empieza a asomarse al abismo".

Afirma Martínez, en declaraciones a Europa Press Euskadi, que su nueva novela "El Esplendor" (Planeta) esconde una reflexión sobre "las élites sociales que se creen por encima del bien y del mal" a las que, como ahora, "la conveniencia económica importa más que ninguna otra cosa".

El escritor, integrante del trío Carmen Mola, sitúa la acción de la novela en la Isla Alderney, un enclave británico que albergó durante la II Guerra Mundail un campo de concentración nazi y que fue conocida como 'la isla de Hitler'.

A través de una trama de suspense e intriga y una mezcla de géneros, del thriller psicológico, al suspense, el relato histórico o la novela negra, Martínez sigue los pasos de una pareja que se dedica a rastrear herencias no cobradas, en una acción que transcurre entre Madrid y las islas del canal de la Mancha, que fueron durante la II Guerra Mundial escenario de "oscuros secretos relacionados con la ocupación nazi" y, posteriormente, de los paraísos fiscales.

La novela avanza mientras recupera lo sucedido en aquel campo de concentración de Alderney, donde entre las decenas de miles de presos que fueron allí recluídos por el ejercito nazi, murieron miles de prisioneros republicanos españoles.

Martínez explica que conoció la historia de estos españoles a través de un reportaje en prensa donde se hablaba de que, huyendo de España tras la Guerra Civil, fueron a parar a Francia, donde fueron encarcelados en campos de trabajo forzados y terminaron, ya durante la Francia ocupada, siendo trasladados a esta isla británica donde Hitler construyó una fortaleza.

Lo que empezó para Martínez como una investigación sobre las islas del Canal para narrar y abordar el mundo de los paraísos fiscales, acabó con un thriller acerca de los campos de trabajos de la Alemania nazi, entre ellos el de Alderney, que forma parte de las únicas islas de Reino Unido que fueron ocupadas.

En este sentido, cree que este episodio ha permanecido oculto y siguió siendo desconocido, hasta prácticamente la década de los ochenta del siglo XX, por el "interés claro" del gobierno británico de intentar silenciar lo que allí pasó y, dentro de esa "intención de no reconocer que los alemanes habían pisado y ocupado suelo inglés, se trató de minimizar lo que pasó en esas islas, hasta el punto de que se describió aquello como una ocupación modélica para no removerlo".

Tras afirmar que, 80 años después, siguen existiendo hechos desconocidos acerca del nazismo, cree que es "como un mundo infinito" porque "fue tal la generación de maldad y de situaciones aberrantes que llegaron a provocar, que es casi imposible abordarlas todas", aunque, subraya, "nunca está de más seguir contándolas".

Preguntado por si ese silencio y mirar hacia otro lado de los países occidentales hacia hechos como lo ocurrido en esa isla puede rastrearse en la actualidad, Martínez está convencido de que "mirar para otro lado es algo que hace continuamente Occidente, sería un poco hipócrita negarlo" y, personalmente, cree que "el gran peligro llega cuando el ser humano deja de tener miedo a las consecuencias de la ley o a la opinión a su alrededor, y entonces, cuando ese miedo desaparece, está preparado para hacer cualquier cosa".

A su entender, episodios como el ascenso al poder de Trump o la simulación del saludo nazi de Elon Musk confirman que "estamos creando símbolos o creando ídolos y figuras, a las que seguir, que son claramente amorales, que son gente que, por conseguir el poder y el éxito, han sido capaces de todo", algo que califica de "muy peligroso" cuando esos líderes son vistos como modelos.

"Cuando veo a Elon Musk hacer algo muy parecido al saludo nazi, pienso cómo se van banalizando los símbolos, cómo, con el paso del tiempo, empezamos a reescribir, de alguna forma, la historia para quitarle importancia y algo como ese saludo que, cuatro años después de la Segunda Guerra Mundial se veía como absolutamente terrorífico, hoy ya lo disculpemos o se dice que no es tan importante", señala.

"Cuando se empieza a jugar con esos límites y a banalizar determinadas situaciones, esta sociedad empieza a asomarse también a un abismo muy peligroso", incide.

LITERATURA, HISTORIA Y ENTRETENIMIENTO

Preguntado acerca de cómo aborda en novelas como esta el equilibrio entre Literatura, Historia, ficción y entretenimiento, Martínez parte de que el papel principal de la Literatura es "mantener el pensamiento crítico y que sirva como primer resorte", para luego abordar otros temas que lleven al lector a reflexionar y a preguntarse sobre determinadas cosas".

No pretende, afirma, "ofrecer ningún manifiesto ni ninguna receta milagrosa", porque confiesa que no las tiene, sino que lo que busca es "plantear una serie de reflexiones sobre la moral, sobre hacia dónde estamos dirigiendo nuestras vidas, que creo que son pertinentes". "Si la literatura logra de alguna forma que la gente se plantee este tipo de dilemas, ya me parece suficiente", concluye.