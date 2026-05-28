Aiaraldea (Álava) refuerza su posición como destino cicloturista con la celebración de la 'Orbea Gravel'

Orbea Gravel Aiaraldea - DFA

VITORIA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

Amurrio y la comarca de Aiaraldea refuerzan su posición como destino cicloturista con la celebración, los días 5 y 6 de junio, de la 'Orbea Gravel Aiaraldea 2026', un nuevo evento cicloturista que nace con vocación de convertirse en referencia dentro del calendario gravel y consolidar la apuesta del territorio por el turismo deportivo sostenible.

Impulsada por Orbea, en colaboración con la Diputación Foral de Álava, la Cuadrilla de Aiaraldea, el Ayuntamiento de Amurrio y agentes locales, esta iniciativa pone en valor el potencial de la comarca de Aiaraldea como destino para la práctica deportiva en contacto con la naturaleza, integrando paisaje, cultura, patrimonio y enogastronomía en una propuesta que conecta directamente con la identidad del territorio.

El acto de presentación de la Orbea Gravel Aiaraldea tendrá lugar esta tarde, a las 19.30 horas, en el Auditorio Refor Enpresaldea de Amurrio, en el que la organización ofrecerá una descripción de la prueba, con explicación detallada de los dos recorridos, sus características técnicas, el enfoque organizativo y las principales novedades que propone a los ciclistas. Asimismo, dará a conocer el programa complementario de actividades.

La presentación contará con intervenciones institucionales y la participación de los deportistas embajadores del evento Izaskun Bengoa y Haimar Zubeldia. También está confirmada la presencia de otros deportistas conocidos como los ex-ciclistas profesionales Omar Fraile e Iker Camaño, y el pelotari Andoni Aretxabaleta.

Orbea Gravel Aiaraldea ofrece una experiencia ciclista de carácter no competitivo, orientada tanto a personas que buscan un reto deportivo como a quienes desean disfrutar del entorno desde una perspectiva más accesible.

El recorrido discurre por caminos forestales, pistas y tramos rurales, atravesando enclaves de alto valor paisajístico y cultural de la comarca, con especial protagonismo de espacios vinculados a la Ruta del Txakoli y paisajes emblemáticos como la Sierra Salvada y el entorno del Salto del Nervión.

El evento comienza el viernes 5 de junio, a las 16.00, con la apertura oficial, recogida de dorsales, feria Exposport, distintas actividades como herri Kirolak, visitas y música en directo. El sábado 6 de junio es el día de la prueba deportiva, con salida y llegada en Amurrio, y dos recorridos diferenciados corto y largo, de aproximadamente 57 y 90 kilómetros, con desniveles acumulados de 1.400 y 2.100 metros respectivamente, adaptados a los distintos perfiles de los participantes.

La participación será limitada con el objetivo de garantizar "una experiencia cuidada y de calidad, en línea con los estándares de la marca Orbea y con el carácter del propio evento". El ambiente continuará una vez cruzada la línea de meta con una degustación de alubias en putxera ofrecida por Putxeran, actual campeón de Euskadi; música en directo; y herri Kirolak, con final de evento a las 17.00 horas.

TURISMO SOSTENIBLE

La diputada foral de Cultura y Deporte, Ana del Val, ha destacado que "Orbea Gravel Aiaraldea es una oportunidad para seguir posicionando al territorio como un destino de referencia en el ámbito del cicloturismo, apostando por un modelo de desarrollo que combina deporte, sostenibilidad y promoción cultural".

"Este tipo de iniciativas no solo atraen visitantes, sino que generan actividad económica, refuerzan la identidad local y contribuyen a dinamizar nuestras comarcas", ha añadido.

Para el consejero de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco, Javier Hurtado, "el cicloturismo es una de las apuestas estratégicas de Euskadi por su aportación a un modelo turístico más sostenible". En este sentido, esta iniciativa "trasciende la mera prueba deportiva y se configura como un producto turístico tractor para la comarca y servirá para la promoción y poner en valor la Comarca de Aiaraldea así como la difusión de sus recursos naturales, culturales, paisajísticos y enológicos".

La edición 2026 contará además con la participación de dos figuras de referencia del ciclismo. Por un lado, Izaskun Bengoa, nacida en Amurrio, ciclista profesional y olímpica en los Juegos de Atlanta 1996, con una trayectoria marcada por su presencia en competiciones internacionales y por su posterior vinculación al deporte desde distintas disciplinas de resistencia. Actualmente es una deportista de referencia también en pruebas como el Nordic Walking, donde ha sido campeona de España absoluta en 2024 y 2025.

Por otro lado, participará Haimar Zubeldia, uno de los ciclistas vascos más reconocidos de las últimas décadas, con una dilatada carrera profesional en el máximo nivel internacional y múltiples participaciones en el Tour de Francia, en el que destacó" por su regularidad y capacidad de rendimiento en grandes vueltas". Su trayectoria, marcada por la constancia y la profesionalidad lo convierte en un referente del ciclismo vasco.

'Orbea Gravel Aiaraldea' nace, de esta forma, con el objetivo de consolidarse como una cita destacada en el calendario cicloturista, contribuyendo a la dinamización económica, turística y social de la comarca y reforzando la proyección de Aiaraldea como destino de referencia.