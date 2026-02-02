Aiaraldea impulsará la inserción laboral con la contratación de 40 personas a través de un programa de Lanbide

VITORIA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Cuadrilla de Aiaraldea (Álava) pondrá en marcha una nueva edición del programa de Lanbide 'Proyectos integrales de empleo para colectivos de atención prioritaria', que permitirá la contratación de 40 personas durante un periodo de seis meses.

El programa tiene como objetivo favorecer la inserción sociolaboral de personas pertenecientes a colectivos de atención prioritaria, mediante una combinación de empleo remunerado, formación y orientación laboral, según ha informado la Cuadrilla en un comunicado.

Las ofertas de empleo se publicarán en Lanbide entre los días 2 y 15 de febrero, y las personas interesadas deberán inscribirse exclusivamente a través de este servicio. Las contrataciones se distribuirán entre los municipios de Amurrio, Laudio-Llodio, Artziniega y Ayala, con diferentes perfiles laborales según la localidad, siendo todos los equipos contratados de ocho personas.

En Laudio formará a un equipo de construcción; Amurrio, Artziniega y Ayala, de jardinería; y en Amurrio habrá un segundo equipo para continuar con el programa de pintado de murales iniciado en 2024.

El Ayuntamiento de Okondo también hará ocho contrataciones en el marco de este programa. Las personas contratadas realizarán trabajos manuales como jardinería, desbroce, limpieza, pintura y mantenimiento de mobiliario urbano, entre otros.

En el caso de Amurrio, se desarrollará además la tercera edición del proyecto de diseño y pintado de murales en distintas fachadas del municipio.

Los contratos tendrán una duración de seis meses, con una jornada del 75%, e incluirán de forma obligatoria 100 horas de formación en competencias transversales y seis horas de orientación laboral individual, que se realizarán sin remuneración, de manera previa al inicio del programa y fuera de la jornada laboral durante el periodo de contratación.