Aitor Ayastuy sustituye a Iñaki Gabilondo en la dirección general del Grupo Ulma

Aitor Ayastuy e Iñaki Gabilondo - ULMA

SAN SEBASTIÁN 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

Ulma ha nombrado nuevo director general a Aitor Ayastuy en sustitución de Iñaki Gabilondo, quien culmina una trayectoria de 17 años al frente del grupo industrial cooperativo.

Según ha informado la empresa guipuzcoana, el relevo se produce en un momento de "gran solidez" para Ulma, un "crecimiento sostenido" en los últimos años, una actividad "altamente diversificada" y una presencia internacional "consolidada", con varios negocios "posicionados entre los líderes mundiales de sus sectores".

Durante su etapa al frente de la dirección, Iñaki Gabilondo ha desempeñado "un papel clave en el refuerzo de la cohesión" del Grupo, así como el la "consolidación de su modelo cooperativo" y en la "definición de las bases estratégicas que orientan el proyecto".

El presidente del Grupo Ulma, Ibon Calvo, ha expresado su agradecimiento a Gabilondo por "su dedicación, su liderazgo y su forma de representar los valores" de la compañía.

Al mismo tiempo, ha trasladado a Aitor Ayastuy su "confianza y mejores deseos para esta nueva etapa" y se ha mostrado convencido de que "su impulso será decisivo para el desarrollo futuro" de Ulma.

Durante los próximos meses, Aitor Ayastuy seguirá contando con la colaboración de Iñaki Gabilondo para realizar "una transición ordenada, eficaz y alineada" con el proyecto del Grupo.

Según los responsables de la empresa, esta fase de trabajo conjunto "asegurará la continuidad estratégica y la estabilidad operativa en un momento clave para los negocios del Grupo".

El nuevo director general de Ulma ha sido CEO de Ulma Construction desde 2008, uno de los negocios de mayor dimensión del Grupo. Cuenta con "una amplia" experiencia internacional, "un profundo" conocimiento de las distintas realidades del Grupo "gracias a sus 18 años como miembro del Consejo de Dirección, y un firme compromiso con el modelo cooperativo que define la identidad de Ulma".

Nacido en Arrasate hace 57 años, Aitor Ayastuy es licenciado en Ciencias Empresariales por la EHU y posee un MBA International por The Robert Gordon University (Aberdeen, Escocia). Se incorporó a ULMA en 1995 y ha desarrollado gran parte de su trayectoria profesional tanto en Oñati como en mercados internacionales.