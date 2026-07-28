Aitor Landa sustituirá a Victoria Landa en la dirección de la Ertzaintza y Alfonso Garaikoetxea relevará a Bujanda

Aitor Landa, nuevo director de la Ertzaintza. - PNV

BILBAO, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno vaco ha aprobado el nombramiento de Aitor Landa Zarraga como nuevo director de la Ertzaintza tras el cese de Victoria Landa, y también se ha designado a Alfonso Garaikoetxea como jefe de la Policía Autónoma, tras la jubilación de Josu Bujanda.

El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, ha comparecido en la rueda de prensa tras el consejo de Gobierno en el ha informado de estos cambios, que los ha enmarcado en la "modernización y relevo generacional" en la Ertzaintza.

Zupiria ha explicado que algunas de estas decisiones relativas a la estructura de mando de la Ertzaintza se han adoptado en el consejo de Gobierno de este martes y otras son "prerrogativas del Departamento de Seguridad".

En concreto, el Consejo de Gobierno ha aprobado un cambio en la dirección de la Ertzaintza y ha nombrado a Aitor Landa Zarraga en sustitución de Victoria Landa como director de la Erzainza.

Según ha detallado, el nuevo director de la Erzaintza, que fue miembro del BBB del PNV, es técnico superior en Agricultura y cuenta con 36 años de experiencia en el ámbito de la protección civil, especialmente en labores contra incendios y otras emergencias.

Por otro lado, mediante una resolución del Viceconsejero de Seguridad, se ha designado como jefe de la Ertzaintza a Alfonso Garaikoetxea, que sustituirá a Josu Bujanda, recientemente jubilado.

Garaikoetxea tiene rango de intendente de la Ertzainza, es miembro de la tercera promoción, lleva 41 años en la Erzaintza ocupando distintas áreas y en los últimos siete años ha estado al frente de la División de Protección Ciudadana.

Bingen Zupiria ha mostrado su confianza en Aitor Landa y Alfonso Garaikoetxea para la labor que van a tener que desarrollar al frente de la Erzainza, uno desde el ámbito político y el otro desde el operativo.

Asimismo, ha expresado "su más sincero agradecimiento a Vicky Landa por su compromiso y colaboración" y por su participación en la toma de las decisiones adoptadas este martes. Talcomo ha recordado, ha sido directora de la Ertzainza durante casi cinco años, desde diciembre de 2021 y ha señalado que es ertzaina con el grado de comisaria.

Según ha apuntado, deja la responsabilidad política que ha tenido durante estos años para volver a la carrera profesional policial. "Personalmente, espero que ejerza funciones relevantes en la Ertzaintza", ha añadido.

PROGRAMA DE GOBIERNO

En su comparecencia, ha recordado que el programa de gobierno asignó al Departamento de Seguridad tres órdenes principales de carácter interno para esta legislatura. La primera de ellas era acordar un acuerdo regulador de las condiciones de trabajo de los funcionarios de la Erzainza, que --ha recordado--, fue el resultado de "una larga negociación con los sindicatos mayoritarios en aquel momento en la Erzainza y aprobado por el gobierno el año pasado".

El segundo reto era el plan de empleo, al que se dio el visto bueno el marzo de este año y se han ido "cumpliendo poco a poco" los objetivos propuestos con el fin de llegar a los 8.000 efectivos en 2030.

Bingen Zupiria ha añadido que el tercer objetivo que tenían asignado tiene que ver con la modernización de la Erzainza, que será "una de las principales tareas" que deberán desarrollar en los próximos dos años.

Ha explicado que esta modernización tiene que ver con la organización de la Erzaintza, y también con los medios materiales y tecnológicos que la Erzaintza debe realizar para "asegurar una mejor seguridad en la sociedad vasca".

Zupiria ha manifestado que estos cambios están también directamente relacionados con las conclusiones que han obtenido en el foro de Seguridad y deberán ser recogidos en el próximo plan de seguridad integral que se aprobará antes de finales de año.

Además, ha agregado que están relacionados con que algunos mandos que integran los equipos de jefatura de la Erzaintza se jubilarán a corto plazo y, por lo tanto, también deben formar y designar a quienes "les sustituirán al frente de la Ertzaintza".

MODERNIZACIÓN Y RELEVO GENERACIONAL

"Por lo tanto, modernización y relevo generacional son las claves en las que hemos adoptado las decisiones que hemos comunicado hoy. Y en los próximos meses deberemos adoptar nuevas decisiones en este sentido", ha señalado.

Cuestionado por el perfil de las personas designadas, ha indicado que, en el caso del departamento de Seguridad y de la Ertzaintza, "ha habido de todo" y algunos directores han sido miembros de la Policía autónoma y otros han sido personas de designación política.

Por lo tanto, ha señalado que no es la primera vez que se realiza un nombramiento de este carácter y ha añadido que, para las tareas encomendadas para los próximos dos años "va a venir bien reforzar por un lado, la capacidad operativa del jefe de la Ertzaintza y en segundo lugar "dotar de un contenido más político a quien va a asumir la dirección política de la Ertzaintza".

"Conozco el perfil profesional y el perfil político de Aitor Landa y considero que es la persona adecuada para una tarea de este tenor", ha manifesto Zupiria, que ha reiterado su agradecimiento a Victoria Landa, cuya jubilación se producirá antes de que finalice que este mandato.

"Creo que en el ámbito policial existen responsabilidades importantes que me gustaría que Vicky Landa pudiera cumplir, por lo tanto lo que acaba hoy es la trayectoria digamos política y recupera su carrera profesional como Ertzaintza", ha agregadol

Por último, preguntado si Alfonso Garaikoetxea es el perfil adecuado después de que circulara en redes unas imagénes suyas en Polonia insultando a un testigo que grababa la detención de una persona, ha señalado que esos hechos fueron hace casi dos años y ha recordado "también las cosas que algunos medios de comunicación publicaron".

"Y recuerdo perfectamente la explicaciones que el intendente Garaikoetxea me dio oralmente y por escrito después de que corrieran esas imágenes por las redes sociales. He mantenido toda la confianza en el intendente Garaikoetxea hasta este momento y por esa misma confianza y por su trayectoria profesional le hemos designado jefe de la Ertzaintza", ha concluido.