Álava aprueba ayudas para 32 actuaciones de sostenibilidad energética en entidades locales del Territorio

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VITORIA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno Foral de Álava ha aprobado la resolución de la línea de ayudas destinadas al impulso de acciones de sostenibilidad energética en el Territorio, por las que se beneficiarán un total de 32 actuaciones a las que se destinan 350.000 euros que han presentado quince ayuntamientos y 17 juntas administrativas.

En rueda de prensa, el diputado general de Álava, Ramiro González, ha señalado que esta línea de ayudas tiene como objetivo "apoyar las inversiones que realicen municipios y juntas administrativas para mejorar la eficiencia energética de instalaciones, edificios y equipamientos públicos, así como fomentar la generación de energías renovables destinadas a cubrir sus propias necesidades energéticas".

En la resolución aprobada destacan las ayudas concedidas a juntas administrativas y ayuntamientos, diez en total, dirigidas a la mejora de la iluminación para aumentar la eficiencia energética en alumbrado público y en edificios de las entidades locales (tipo4).

También resaltan las otorgadas para las instalaciones y equipamientos fotovoltaicos, biomasa y aerotermia (tipo 5), todas ellas con destino a satisfacer la demanda energética pública con un total de diez subvenciones. Asimismo, se van a financiar a cuatro proyectos para equipamiento de alumbrado público solar (tipo3).

De otro lado, para la instalación de equipos de monitorización, programación horaria y otros medios destinados a adecuar la energía consumida a su demanda real, se han aprobado dos solicitudes.

En cuanto a la solicitud de estudios de viabilidad y redacción de proyectos técnicos de instalaciones para el aprovechamiento de energías solar térmica o solar fotovoltaica, entre otras (tipo 6), serán dos los que se lleven a cabo. A su vez, se contemplan ayudas para la instalación de puntos de recarga para vehículos eléctrico incluidas las bicicletas eléctricas (tipo7) concedida a dos entidades locales.

La Junta Administrativa de Mendiola llevará a cabo la elaboración de un 'Plan de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático', enmarcado en el tipo 1. Además, el Ayuntamiento de Urkabuztaiz recibirá subvención para la adquisición de un vehículo eléctrico para flota de uso municipal.

Esta línea de ayudas está enmarcada dentro de las intervenciones que propone la Estrategia de Acción Climática del Territorio Histórico de Álava 'Klima Araba 2050'.