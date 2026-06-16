Álava aprueba las ayudas al transporte para jóvenes que necesitan desplazarse para realizar sus estudios

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VITORIA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno Foral de Álava ha aprobado esta mañana la convocatoria de ayudas al transporte dirigida a jóvenes estudiantes alaveses que, durante el curso 2025-2026, han cursado estudios no universitarios y necesitan desplazarse a un municipio distinto al de su residencia.

La iniciativa, impulsada por la diputada foral de Equilibrio Territorial y Ordenación del Territorio y la diputada foral de Cultura y Deporte, tiene como objetivo facilitar el acceso a la formación y evitar el cambio de domicilio de los estudiantes, contribuyendo así a "fijar población, en especial, en la zona rural del territorio, y al arraigo en sus localidades de origen".

En una nota, la institución foral ha destacado que la medida "no solo favorece la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación, sino que también impulsa el desarrollo y la cohesión social en los pueblos del Territorio Histórico de Álava".

Las ayudas están destinadas a cubrir los costes de desplazamiento en transporte público o colectivo. La principal novedad de esta convocatoria es que, en la modalidad financiada al 100% dirigida al estudiantado más joven, se amplía la edad de acceso. El año pasado estaba fijada como máximo a los 18 años y en la presente convocatoria se ha aumentado hasta los 20 años de edad. Esta medida se ha adoptado en virtud del acuerdo presupuestario entre PNV y PSE con Elkarrekin Araba.